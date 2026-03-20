《Ａ股行情》滬綜指低開0.05%，人行稱堅定維護股票等金融市場平穩運行

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滬深股市今早走勢分化，滬綜指低開0.05%，報4004.57點，深成指高開0.86%，創業板指高開1.6%。人民銀行公告，黨委3月18日召開擴大會議學習全國兩會精神，會議指出，要充分發揮中央銀行宏觀審慎管理和維護金融穩定功能，堅定維護股票、債券、外匯等金融市場平穩運行。



人行將持續推進金融支持融資平台債務風險化解工作。並堅持市場化、法治化原則，積極穩妥處置中小金融機構風險，且充分發揮中央銀行宏觀審慎管理和維護金融穩定功能，會同有關部門繼續高壓打擊非法金融活動。同時研究建立特定情景下對非銀行金融機構的流動性支持機制。



人行今日進行205億元(人民幣．下同)7天期逆回購，公開市場有375億元逆回購到期，即今日淨回籠170億元。人行本周共進行2423億元逆回購，對沖本周到期的1765億元，即人行本周共放水658億元。



此外，中證監主席吳清周四（19日）在北京召開座談會，與全國社保基金、保險資管、公募基金、私募基金、銀行理財等部分投資機構代表進行交流。會上圍繞如何進一步深化投資端改革、提高制度包容性適應性及增強資本市場內在穩定性等提出具體意見建議。座談會上一致認為，中證監在推動中長期資金入市及提升投資者回報等方面取得重要突破，資本市場韌性和抗風險能力增強。



富時羅素3月初對富時中國指數系列進行修訂調整，調整將於今日收盤後生效。鑑於市場行情變化，富時羅素將富時中國A50指數成份股進行了調整，納入中國船舶(滬:600150)、天孚通信(深:300394)、萬華化學(滬:600309)，剔除光大銀行(滬:601818)、中國中車(滬:601766)、山西汾酒(滬:600809)。

《經濟通通訊社20日專訊》