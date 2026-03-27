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AH股新聞

27/03/2026 18:11

FORTIOR(01304)全年純利跌1.5%至2.2億人幣，派息0.78元人幣

　　FORTIOR(01304)(滬:688279)公布，截至2025年12月31日止全年純利2.19億元（人民幣．下同），按年跌1.5%；每股基本盈利2.16元，派末期息0.78元，按年增加27.87%。

*有關業績的詳情，請參閱該公司之正式通告
《經濟通通訊社27日專訊》

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