FORTIOR(01304)全年純利跌1.5%至2.2億人幣，派息0.78元人幣

FORTIOR(01304)(滬:688279)公布，截至2025年12月31日止全年純利2.19億元（人民幣．下同），按年跌1.5%；每股基本盈利2.16元，派末期息0.78元，按年增加27.87%。
*有關業績的詳情，請參閱該公司之正式通告
《經濟通通訊社27日專訊》
【香港好去處】2026去邊最好玩？etnet為你提供全港最齊盛事活動，所有資訊盡在掌握！► 即睇
27/03/2026 18:11
FORTIOR(01304)(滬:688279)公布，截至2025年12月31日止全年純利2.19億元（人民幣．下同），按年跌1.5%；每股基本盈利2.16元，派末期息0.78元，按年增加27.87%。
*有關業績的詳情，請參閱該公司之正式通告
《經濟通通訊社27日專訊》
【香港好去處】2026去邊最好玩？etnet為你提供全港最齊盛事活動，所有資訊盡在掌握！► 即睇
上一篇新聞︰27/03/2026 18:15 兗礦能源（０１１７１）全年純利跌４１﹒６％至８５﹒２億人幣…
下一篇新聞︰27/03/2026 18:02 【聚焦人幣】外匯局：２月外匯市場總計成交２﹒６１萬億美元
27/03/2026 18:02 【聚焦人幣】2025年末中國外債餘額2.3萬億美元，較2024年末降0.7%
27/03/2026 17:42 《中美關係》李雲澤會見美中貿易全國委員會會長譚森，交流中美…
新聞
股票N
期貨期權
權證
ETF
美股N
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF
即時報價N