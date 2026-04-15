  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
etnet專輯
香港周圍遊
etnet專輯
AH股新聞

15/04/2026 08:37

《駐京專電》王滬寧分別會見越南國家主席蘇林、新西蘭議長布朗利

　　全國政協主席王滬寧14日在京會見越共中央總書記、國家主席蘇林。王滬寧表示，近年來兩黨兩國最高領導人保持密切戰略溝通，為中越關係發展提供了根本遵循和戰略指引。中方願同越方一道，深化中越命運共同體建設，推動雙邊關係行穩致遠。中國全國政協願為此作出積極貢獻。

　　蘇林表示，越方願在新時期同中方深化政治互信，加強戰略對接，鞏固傳統友誼，助力雙方實現新的發展目標。

*王滬寧：推動中新全面戰略夥伴關係不斷發展*

　　同日，王滬寧會見新西蘭議長布朗利。王滬寧表示，去年6月，國家主席習近平同訪華的拉克森總理進行深入溝通，為中新關係發展作出新的戰略引領。中方願同新方一道，認真落實兩國領導人重要共識，築牢兩國關係的政治基礎，把穩合作共贏的正確方向，共同踐行真正的多邊主義，推動中新全面戰略夥伴關係不斷發展。

　　布朗利表示，新中友誼歷史悠久，兩國相互信任、合作共贏。中國的快速發展變化令人印象深刻。新西蘭堅持一個中國政策，願加強兩國在貿易、科技、環境、氣候變化、旅遊、教育等領域合作。新議會願同中方深化交流，增進對中國的了解，拉緊兩國人文紐帶，促進新中關係發展。
《經濟通通訊社駐京記者黃燕明15日北京專電》

【說說心理話】賈思樂圈中朋友眾多，Do姐在他面前也放下盔甲變成小綿羊！做人座右銘：永遠保持善良► 即睇

產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

etnet初心不變 風雨無阻 與你並肩投資路，立即加入成為etnet YouTube頻道會員！

獨家優惠【etnet x 環球海產】 用戶專享全場95折，特價貨品更可折上折，立即選購五星級酒店御用海鮮！

樂本健 x etnet健康網購 | 購物滿額即送免費禮品

美伊「單打獨鬥」但欲迫使他國選邊站

14/04/2026 14:53

中東戰火

定期存款 | 一周定存合集，工銀亞洲98天及188天存息升至...

12/04/2026 10:55

貨幣攻略

以色列攪局令美伊停火瀕臨破裂

10/04/2026 17:07

大國博弈

說說心理話

理財秘笈

Wonder in Art

北上食買玩

香港周圍遊

山今養生智慧

輕鬆護老

照顧者 情緒健康

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
us-stocks 美股
ashares A股
forex 外匯黃金
bitcoin 加密貨幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金
attraction 香港好去處
voting 投票區