《駐京專電》王滬寧分別會見越南國家主席蘇林、新西蘭議長布朗利

全國政協主席王滬寧14日在京會見越共中央總書記、國家主席蘇林。王滬寧表示，近年來兩黨兩國最高領導人保持密切戰略溝通，為中越關係發展提供了根本遵循和戰略指引。中方願同越方一道，深化中越命運共同體建設，推動雙邊關係行穩致遠。中國全國政協願為此作出積極貢獻。



蘇林表示，越方願在新時期同中方深化政治互信，加強戰略對接，鞏固傳統友誼，助力雙方實現新的發展目標。



*王滬寧：推動中新全面戰略夥伴關係不斷發展*



同日，王滬寧會見新西蘭議長布朗利。王滬寧表示，去年6月，國家主席習近平同訪華的拉克森總理進行深入溝通，為中新關係發展作出新的戰略引領。中方願同新方一道，認真落實兩國領導人重要共識，築牢兩國關係的政治基礎，把穩合作共贏的正確方向，共同踐行真正的多邊主義，推動中新全面戰略夥伴關係不斷發展。



布朗利表示，新中友誼歷史悠久，兩國相互信任、合作共贏。中國的快速發展變化令人印象深刻。新西蘭堅持一個中國政策，願加強兩國在貿易、科技、環境、氣候變化、旅遊、教育等領域合作。新議會願同中方深化交流，增進對中國的了解，拉緊兩國人文紐帶，促進新中關係發展。

《經濟通通訊社駐京記者黃燕明15日北京專電》