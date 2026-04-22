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22/04/2026 17:59

恒瑞醫藥(01276)首季純利升21.8%至22.8億人幣

　　恒瑞醫藥(01276)(滬:600276)公布，截至2026年3月31日止首季純利22.82億元人民幣，按年升21.8%；每股基本盈利34分。

*有關業績的詳情，請參閱該公司之正式通告
《經濟通通訊社22日專訊》

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