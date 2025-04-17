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17/04/2025 17:04

《外圍焦點》歐洲央行公布議息結果，美國公布新屋動工等數據

　　《經濟通通訊社１７日專訊》聯儲局主席鮑威爾發表自特朗普政府發動關稅戰以來，立場最
為明確的講話，警告貿易緊張局勢或推高通脹，並強調聯儲局並不急於降息。美股昨日（１６日
）應聲下挫。道指收市跌６９９﹒５７點或１﹒７３％，報３９６６９﹒３９點；標普５００指
數跌１２０﹒９３點或２﹒２４％，報５２７５﹒７０點；納指跌５１６﹒０１點或３﹒０７％
，報１６３０７﹒１６點。港股方面，恆生指數收市報２１３９５，升３３８點或１﹒６％，成
交１９２４億元。
　
　　各國重要經濟活動方面，本港時間今晚８：３０ｐｍ，歐洲央行管理委員會舉行貨幣政策會
議，之後召開新聞發布會；８：４５ｐｍ，歐洲央行總裁拉加德發表講話。１０：００ｐｍ，國
際貨幣基金組織（ＩＭＦ）總裁格奧爾基耶娃就全球經濟發表講話。１１：４５ｐｍ，美聯儲理
事巴爾發表演講及參加座談。
　
　　數據方面，今晚８：１５ｐｍ，歐元區公布官方指標利率，料由２﹒６５％降至２﹒４％。
８：３０ｐｍ，美國公布３月建築許可，月率跌幅料由１﹒２％收窄至０﹒６％；３月新屋動工
料由１５０﹒１萬降至１４２萬，月率料由１１﹒２％逆轉至下滑５﹒４％；連續申請失業救濟
金人數料由１８５萬升至１８７萬；首次申請失業救濟金人數料由２２﹒３萬升至２２﹒５萬。
　
　　在美國，今日公布業績的公司有：奈飛（ＵＳ﹒ＮＦＬＸ）、聯合健康（ＵＳ﹒ＵＮＨ）等
。（ｗａ）

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