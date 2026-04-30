《滬／深股通》寒武紀為滬股通十大成交活躍股榜首

港交所(00388)公布，今日「滬股通」及「深股通」首十大成交活躍股如下：
|股份名稱
|（編號）
|買入及賣出總金額
（百萬人民幣）
|寒武紀
|(688256)
|5195.84
|兆易創新
|(603986)
|3651.29
|海光信息
|(688041)
|2125.62
|中微公司
|(688012)
|1842.33
|藥明康德
|(603259)
|1784.05
|中國船舶
|(600150)
|1657.61
|亨通光電
|(600487)
|1633.08
|瀾起科技
|(688008)
|1586.71
|芯原股份
|(688521)
|1512.42
|華虹公司
|(688347)
|1274.45
|股份名稱
|（編號）
|買入及賣出總金額
（百萬人民幣）
|寧德時代
|(300750)
|4936.86
|中際旭創
|(300308)
|4220.80
|北方華創
|(002371)
|3583.24
|東山精密
|(002384)
|2135.10
|新易盛
|(300502)
|1970.14
|陽光電源
|(300274)
|1870.19
|立訊精密
|(002475)
|1858.99
|浪潮信息
|(000977)
|1794.25
|天齊鋰業
|(002466)
|1678.89
|贛鋒鋰業
|(002460)
|1606.80
（以上數字取小數點後兩個位）
《經濟通通訊社30日專訊》
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