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AH股新聞

30/04/2026 17:39

《滬／深股通》寒武紀為滬股通十大成交活躍股榜首

　　港交所(00388)公布，今日「滬股通」及「深股通」首十大成交活躍股如下：
 

「滬股通」首十大成交活躍股列表
股份名稱（編號）買入及賣出總金額
（百萬人民幣）
寒武紀(688256)5195.84
兆易創新(603986)3651.29
海光信息(688041)2125.62
中微公司(688012)1842.33
藥明康德(603259)1784.05
中國船舶(600150)1657.61
亨通光電(600487)1633.08
瀾起科技(688008)1586.71
芯原股份(688521)1512.42
華虹公司(688347)1274.45
 
「深股通」首十大成交活躍股列表
股份名稱（編號）買入及賣出總金額
（百萬人民幣）
寧德時代(300750)4936.86
中際旭創(300308)4220.80
北方華創(002371)3583.24
東山精密(002384)2135.10
新易盛(300502)1970.14
陽光電源(300274)1870.19
立訊精密(002475)1858.99
浪潮信息(000977)1794.25
天齊鋰業(002466)1678.89
贛鋒鋰業(002460)1606.80

（以上數字取小數點後兩個位）
《經濟通通訊社30日專訊》

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