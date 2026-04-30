《打擊貪腐》中證監前主席易會滿被「雙開」：在上市審批等方面謀利，搞權色、錢色交易

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據中央紀委國家監委網站今日通報，經中共中央批准，中央紀委國家監委對第二十屆中央委員、十四屆全國政協經濟委員會原副主任易會滿嚴重違紀違法問題進行了立案審查調查。



通報指，經查，易會滿喪失理想信念，背棄初心使命，貫徹落實黨中央關於資本市場的重大決策部署陽奉陰違、推諉卸責，搞迷信活動；違反中央八項規定精神，違規收受禮品、禮金，接受可能影響公正執行公務的宴請、旅遊活動安排；違反組織原則，在組織函詢時不如實說明問題，在幹部選拔任用等工作中為他人謀取利益並收受財物；廉潔底線失守，縱容、默許親屬利用本人職權謀取私利，違規從事營利活動，利用職權或者職務上的影響為親屬謀取利益，將應當由本人支付的費用由他人支付，搞權色、錢色交易；利用職務便利為他人在職務提拔、上市審批、融資貸款等方面謀利，並非法收受巨額財物。



經中央紀委常委會會議研究並報中央政治局會議審議，決定給予易會滿開除黨籍及開除公職處分；終止其黨的二十大代表資格；收繳其違紀違法所得；將其涉嫌犯罪問題移送檢察機關依法審查起訴，所涉財物一併移送。



公開資料顯示，易會滿是第二十屆中央委員，曾任中國工商銀行副董事長、行長、黨委副書記等職，2016年5月任中國工商銀行董事長、黨委書記。2019年1月，易會滿出任中國證券監督管理委員會主席、黨委書記，2024年2月被免職，同年6月被補增為第十四屆全國政協委員，並被任命為經濟委員會駐會副主任。2025年9月6日，中紀委國家監委通報易會滿正接受審查調查，同日中證監黨委召開會議，稱堅決擁護黨中央、中央紀委國家監委決定。

《經濟通通訊社30日專訊》