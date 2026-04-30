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AH股新聞

30/04/2026 16:31

【ＡＩ】路透：英偉達B300服務器在華售價翻倍至百萬美元

　　據《路透》援引業內人士表示，由於中國對AI計算設備的需求強勁，英偉達(Nvidia)的B300服務器在華價格幾乎翻了一番，每台約700萬元人民幣（100萬美元）。

　　知情人士表示，作為AI任務關鍵支撐的英偉達先進服務器價格，自今年年初以來持續攀升，一方面由中國科技公司的強勁需求推動，一方面是打擊芯片走私的行動導致黑市供應枯竭。

　　針對《路透》的提問，英偉達表示B300被禁止在中國銷售，其合作夥伴必須嚴格遵守相關規定。英偉達在聲明中警告稱：「隨著系統規模日益擴大、結構日益複雜，非法轉用必將導致失敗。」英偉達表示不會為這類系統提供任何服務或支持。

*美國收緊出口管制推高稀缺溢價*

　　據兩位消息人士透露，搭載八塊B300 GPU的B300服務器在美售價約55萬美元，較去年底的約50萬美元有所上漲。而中國市場的價格幾乎翻倍，這反映了因美國出口管制收緊而產生的稀缺溢價。

　　B300搭載了288GB高帶寬內存，在FP4精度下可提供14 petaFLOPS的計算能力，使其躋身目前最強大的AI推理芯片之列。英偉達及其合作夥伴--如Supermicro(美超微)已於去年9月開始出貨該芯片。
《經濟通通訊社30日專訊》

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