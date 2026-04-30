  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
etnet專輯
貨幣攻略
etnet專輯
AH股新聞

30/04/2026 18:01

【內房困局】深鐵集團宣布辛杰卸任董事長，此前「失聯」傳被查

摘要 意見回饋
免責聲明

本內容由人工智能根據現有市場數據及新聞來源生成，僅供參考。其內容不代表《經濟通》之觀點或立場，亦不構成任何投資建議。鑒於AI生成資訊可能存在錯誤、遺漏或偏差，用戶應自行核實相關內容或諮詢專業意見後再作出投資決定。《經濟通》對因依賴本內容而導致之任何損失或損害概不負責。

▷ 辛杰卸任深鐵集團董事長，職位空缺
▷ 辛杰2025年9月失聯，傳被帶走調查
▷ 深鐵集團2025年虧損372億元，萬科為大股東

　　深鐵集團集團（下稱深鐵集團）4月29日宣布，辛杰卸任董事長職務。深鐵集團稱，目前公司董事長一職空缺，公司將及時披露新任董事長情況。人事變動不會對公司日常管理、生產經營及償債能力產生重大不利影響。

　　辛杰出生於1966年6月，具有正高級工程師、高級經濟師職稱，職業生涯深植深圳國資系統，最近八年一直掌舵深鐵集團。據《財新》報道，此前從多個信源處獲悉，辛杰於2025年9月失聯；同月中下旬，辛杰被有關部門帶走配合調查的消息在深圳流傳。

　　深鐵集團是萬科(02202)(深:000002)大股東。《財新》報道稱，2025年1月27日，辛杰接替郁亮，兼任萬科董事會主席。同年10月13日，萬科宣布更換董事長，指辛杰書面辭去萬科董事長職務，深鐵集團總經理黃力平接任其在萬科的職位。同月，深鐵集團官網「領導致辭」頁面刪除了辛杰的照片和姓名；致辭署名僅保留職務「集團黨委書記、董事長」。2025年11月，深鐵集團法定代表人變更，黃力平取代辛杰。

*受萬科拖累，深鐵集團去年虧損372億元*

　　最近四年多，房地產持續低迷，萬科經營業績每況愈下，成為影響深鐵集團業績表現的主因之一。截至2025年末，深鐵集團的淨資產約為2904.99億元（人民幣．下同），較2024年底縮水了近110億元。2026年4月29日，深鐵集團發布公告稱，2025年度，公司合併報表範圍內發生虧損約371.97億元，佔上年末淨資產比例為12.34%。當期聯營企業萬科出現巨虧，深鐵集團只能對萬科的長期股權投資確認虧損，並計提投資減值損失。
《經濟通通訊社30日專訊》

獨家優惠【etnet x 環球海產】用戶專享全場95折，特價貨品更可折上折。立即使用優惠代碼【ETN1WWS】，選購五星級酒店級海鮮► 立即瀏覽

上一篇新聞︰30/04/2026 18:06  【ＡＩ】網信辦就AI應用亂象開展四個月整治行動，關注AI數據投毒等問題

下一篇新聞︰30/04/2026 17:55  《中國要聞》內地6月起優化黃金及黃金製品進出口政策，「非一批一證」可9個月內無限批次報關

其他
More

30/04/2026 18:13  《經濟時評》IMF認為中國通脹現初步回升跡象　籲以有力措施修復房地產市場

30/04/2026 17:40  【人行操作】人行5月6日開展3000億買斷式逆回購，較到期量縮減5000億

產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

從白宫記者宴會槍擊看美國暴力的上樑效應

30/04/2026 12:00

大國博弈

美國議息 | 鮑威爾5月卸任主席後將留任理事，強調無意干預特...

30/04/2026 03:12

貨幣攻略

美國跪了嗎？

29/04/2026 11:10

中東戰火

說說心理話

理財秘笈

Wonder in Art

北上食買玩

Watch Trends 2026

山今養生智慧

輕鬆護老

照顧者 情緒健康

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
us-stocks 美股
ashares A股
forex 外匯黃金
bitcoin 加密貨幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金
attraction 香港好去處
voting 投票區