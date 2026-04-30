【內房困局】深鐵集團宣布辛杰卸任董事長，此前「失聯」傳被查

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深鐵集團集團（下稱深鐵集團）4月29日宣布，辛杰卸任董事長職務。深鐵集團稱，目前公司董事長一職空缺，公司將及時披露新任董事長情況。人事變動不會對公司日常管理、生產經營及償債能力產生重大不利影響。



辛杰出生於1966年6月，具有正高級工程師、高級經濟師職稱，職業生涯深植深圳國資系統，最近八年一直掌舵深鐵集團。據《財新》報道，此前從多個信源處獲悉，辛杰於2025年9月失聯；同月中下旬，辛杰被有關部門帶走配合調查的消息在深圳流傳。



深鐵集團是萬科(02202)(深:000002)大股東。《財新》報道稱，2025年1月27日，辛杰接替郁亮，兼任萬科董事會主席。同年10月13日，萬科宣布更換董事長，指辛杰書面辭去萬科董事長職務，深鐵集團總經理黃力平接任其在萬科的職位。同月，深鐵集團官網「領導致辭」頁面刪除了辛杰的照片和姓名；致辭署名僅保留職務「集團黨委書記、董事長」。2025年11月，深鐵集團法定代表人變更，黃力平取代辛杰。



*受萬科拖累，深鐵集團去年虧損372億元*



最近四年多，房地產持續低迷，萬科經營業績每況愈下，成為影響深鐵集團業績表現的主因之一。截至2025年末，深鐵集團的淨資產約為2904.99億元（人民幣．下同），較2024年底縮水了近110億元。2026年4月29日，深鐵集團發布公告稱，2025年度，公司合併報表範圍內發生虧損約371.97億元，佔上年末淨資產比例為12.34%。當期聯營企業萬科出現巨虧，深鐵集團只能對萬科的長期股權投資確認虧損，並計提投資減值損失。

《經濟通通訊社30日專訊》