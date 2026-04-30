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AH股新聞

30/04/2026 15:09

《Ａ股行情》滬綜指收升0.11%本月揚5.7%，寒武紀登頂股王

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本內容由人工智能根據現有市場數據及新聞來源生成，僅供參考。其內容不代表《經濟通》之觀點或立場，亦不構成任何投資建議。鑒於AI生成資訊可能存在錯誤、遺漏或偏差，用戶應自行核實相關內容或諮詢專業意見後再作出投資決定。《經濟通》對因依賴本內容而導致之任何損失或損害概不負責。

▷ 滬綜指收報4112.16點，本月累漲5.7%
▷ 寒武紀股價漲停至1699.96元，成A股最高價
▷ 半導體板塊指數單日升4.9%，月漲近30%

　　A股三大指數今日走勢分化，滬綜指收高0.11%報4112.16點，本月累計漲幅5.7%，為去年8月以來最大單月漲幅；深成指今日收跌0.09%，創業板指軟0.27%。滬深兩市全日成交2.74萬億元（人民幣．下同），較上個交易日放量1508億元或者5.8%。

　　芯片製造商寒武紀(滬:688256)今日升20%漲停，收報1699.96元，登頂A股股王；該公司一季度淨利10.1億元，同比勁增超1.8倍，期內實現營收28.8億元，同比增長159.6%，雙雙達到單季歷史最高。寒武紀表示，報告期內受益於人工智能行業算力需求的持續攀升，公司憑藉產品的優異競爭力持續拓展市場，積極推動人工智能應用場景落地。

　　另外，在中美科技博弈的催化下，半導體大幅領漲，板塊指數單日彈4.9%，按月漲近三成。據《路透》昨日引述知情人士表示，在DeepSeek發布基於華為芯片運行的V4模型後，華為昇騰950 AI芯片需求激增，中國大型互聯網公司紛紛搶下訂單。至於美國因忌憚中國先進芯片及AI發展，據報上周美國商務部下令多家芯片企業暫停向中國華虹公司(滬:688347)供貨。

　　經濟數據方面，4月官方製造業PMI略降至50.3，但連續第二個月處擴張區，驗證經濟復甦的持續性。RatingDog/標普全球則聯合公布，4月經季節性調整的中國製造業PMI升至52.2勝預期，創2020年12月以來新高，並連續五個月保持在擴張區。

　　值得留意，滬深交易所日前發布五一勞動節休市安排，5月1日（周五）至5月5日（周二）休市，5月6日（周三）起照常開市。
 

表列滬深股市主要指數
 收市（點）升/跌(%)成交金額（億元人民幣）
滬深3004807.31-0.06　
上證指數4112.16+0.1112761.90
深證成指15107.55-0.0914647.20
創業板指3677.15-0.27　
科創501571.07+5.19　
B股指數281.33+1.492.48
深證B指1182.29-0.900.86

《經濟通通訊社30日專訊》

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