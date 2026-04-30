《Ａ股行情》滬綜指收升0.11%本月揚5.7%，寒武紀登頂股王

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A股三大指數今日走勢分化，滬綜指收高0.11%報4112.16點，本月累計漲幅5.7%，為去年8月以來最大單月漲幅；深成指今日收跌0.09%，創業板指軟0.27%。滬深兩市全日成交2.74萬億元（人民幣．下同），較上個交易日放量1508億元或者5.8%。



芯片製造商寒武紀(滬:688256)今日升20%漲停，收報1699.96元，登頂A股股王；該公司一季度淨利10.1億元，同比勁增超1.8倍，期內實現營收28.8億元，同比增長159.6%，雙雙達到單季歷史最高。寒武紀表示，報告期內受益於人工智能行業算力需求的持續攀升，公司憑藉產品的優異競爭力持續拓展市場，積極推動人工智能應用場景落地。



另外，在中美科技博弈的催化下，半導體大幅領漲，板塊指數單日彈4.9%，按月漲近三成。據《路透》昨日引述知情人士表示，在DeepSeek發布基於華為芯片運行的V4模型後，華為昇騰950 AI芯片需求激增，中國大型互聯網公司紛紛搶下訂單。至於美國因忌憚中國先進芯片及AI發展，據報上周美國商務部下令多家芯片企業暫停向中國華虹公司(滬:688347)供貨。



經濟數據方面，4月官方製造業PMI略降至50.3，但連續第二個月處擴張區，驗證經濟復甦的持續性。RatingDog/標普全球則聯合公布，4月經季節性調整的中國製造業PMI升至52.2勝預期，創2020年12月以來新高，並連續五個月保持在擴張區。



值得留意，滬深交易所日前發布五一勞動節休市安排，5月1日（周五）至5月5日（周二）休市，5月6日（周三）起照常開市。



表列滬深股市主要指數 收市（點） 升/跌(%) 成交金額（億元人民幣） 滬深300 4807.31 -0.06 上證指數 4112.16 +0.11 12761.90 深證成指 15107.55 -0.09 14647.20 創業板指 3677.15 -0.27 科創50 1571.07 +5.19 B股指數 281.33 +1.49 2.48 深證B指 1182.29 -0.90 0.86

《經濟通通訊社30日專訊》