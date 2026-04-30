【數據解讀】統計局：4月製造業PMI保持擴張，連續兩個月高於臨界點

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國家統計局公布，4月份，製造業採購經理指數為50.3%，略低於上月0.1個百分點，但要好於50.1的市場調查預估中值，繼續位於擴張區間；非製造業商務活動指數為49.4%，比上月下降0.7個百分點；綜合PMI產出指數為50.1%，比上月下降0.4個百分點，仍高於臨界點，中國經濟總體產出保持擴張。



國家統計局服務業調查中心首席統計師霍麗慧解讀數據指，製造業採購經理指數連續兩個月高於臨界點。生產指數和新訂單指數分別為51.5%和50.6%，兩個指數均繼續高於臨界點，製造業企業生產和市場需求保持擴張。



從行業看，鐵路船舶航空航天設備、電氣機械器材、計算機通信電子設備等行業生產指數和新訂單指數均位於53.0%及以上，相關行業產需較快釋放；石油煤炭及其他燃料加工、化學原料及化學製品等行業兩個指數均低於臨界點，市場活躍度偏弱。在產需繼續擴張等因素的帶動下，企業採購意願進一步增強，採購量指數為51.1%，比上月上升0.2個百分點。



*高技術製造業等重點行業PMI繼續擴張*



此外，三大重點行業延續擴張態勢。高技術製造業和裝備製造業PMI分別為52.2%和51.8%，比上月上升0.1個和0.3個百分點，相關行業發展態勢持續向好；消費品行業PMI為50.7%，繼續保持在擴張區間。高耗能行業PMI為47.9%，比上月下降1.0個百分點，景氣水平回落。



價格指數高位運行。受近期部分大宗商品價格高位波動等因素影響，主要原材料購進價格指數和出廠價格指數分別為63.7%和55.1%，繼續位於近年來高位，製造業市場價格總體水平上漲明顯。從行業看，石油煤炭及其他燃料加工、化學原料及化學製品等行業兩個價格指數均連續兩個月高於70.0%，相關行業原材料採購和產品銷售價格繼續上升。



生產經營活動預期指數為54.5%，比上月上升1.1個百分點，連續三個月回升，製造業企業對近期市場發展信心持續增強。從行業看，食品及酒飲料精製茶、汽車、鐵路船舶航空航天設備等行業生產經營活動預期指數均位於58.0%以上較高景氣區間，相關企業對行業發展更為樂觀。



*服務業、建築業商務活動指數下降*



非製造業方面，服務業商務活動指數為49.6%，比上月下降0.6個百分點。從行業看，鐵路運輸、郵政、電信廣播電視及衛星傳輸服務等行業商務活動指數均位於55.0%以上較高景氣區間，業務總量增長較快；批發、零售、居民服務等行業商務活動指數均位於臨界點以下，市場活躍度偏弱。從市場預期看，服務業業務活動預期指數為55.4%，比上月上升0.6個百分點，升至55.0%以上較高景氣區間，表明服務業企業對未來市場發展信心有所增強。



建築業景氣度偏弱。建築業商務活動指數為48.0%，比上月下降1.3個百分點，景氣水平回落。從市場預期看，建築業業務活動預期指數為50.5%，與上月持平，表明建築業企業對近期行業發展預期保持穩定。

《經濟通通訊社30日專訊》