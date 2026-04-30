濰柴動力(02338)首季盈利31億人幣升14%，收入升9%

濰柴動力(02338)(深:000338)公布，截至3月31日止第一季盈利約30.85億元（人民幣．下同），升13.8%，每股盈利36分，扣除非經常性損益之純利29.8億元，升20.3%。



該集團指，營業收入625億元，升8.9%，營業利潤47.7億元，升55%，加權平均淨資產收益率3.27%，升0.19個百分點。



*有關業績的詳情，請參閱該公司之正式通告

《經濟通通訊社30日專訊》