《中國房產》廣州樓市「穗八條」落地，五一假期新盤訪客及買家齊升

廣州4月30日出台並施行樓市「穗八條」新政，公積金貸款最高額度提升至360萬元（人民幣．下同），並同步推出「賣舊買新」單套最高3萬元專項補貼。據《澎湃新聞》報道，今年五一假期廣州房地產市場開局走高。



報道引述廣州中原地產數據指出，5月1日至2日，廣州新房累計盤均來訪同比增長12%，累計盤均認購同比增長37%，成交轉化率較去年同期穩步提升。二手房市場也延續活躍走勢，同期累計看房量超七千人次，成交量超280套，較節前兩天分別增加37%及11%。



分區域來看，廣州中原地產監測數據顯示，中心區而言，天河的豪宅項目保利天曜1至2日累計成交20套。天河東部剛需剛改項目補貨推新或優惠促銷，熱度走高；海珠西片區受保利海韻首開在即客戶外流影響，多個改善項目略有影響；荔灣區成交熱度則集中在保利國貿海上印、聚龍灣源舍等近期新開項目。



*保利海韻首推337套房超額認購*



《羊城晚報》報道則顯示，五一假期首日，個別新盤還出現排隊進場場景。5月1日下午1時，保利海韻售樓部人頭攢動，上午看板房也需要排隊。據項目銷售人員介紹，項目首推兩棟共337套房源，截至5月3日晚間認籌已超四百組。據悉，項目所在地塊為保利於2025年12月歷經76輪競價、溢價27.27%斬獲的地塊。

《經濟通通訊社4日專訊》