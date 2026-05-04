【大國博弈】中國商務部反擊，發禁令阻斷美國對五家中企實施涉伊朗制裁措施

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中國商務部5月2日發布禁令，阻斷美國以參與涉伊朗石油交易為由，對恒力石化（大連）煉化公司(滬:600346)等五家企業採取的列入「特別指定國民清單」、實施凍結資產和禁止交易制裁措施；禁令自公布之日起施行。商務部公告指出，此舉是為維護國家主權、安全、發展利益，保護中國公民、法人或其他組織的合法權益。



商務部新聞發言人在答記者問中指出，美國相關制裁措施，不當禁止或限制中國企業與第三國（地區）及其公民、法人或其他組織開展正常的經貿及相關活動，違反國際法和國際關係基本準則。



中國一貫反對缺乏聯合國授權和國際法依據的單邊制裁。此次發布禁令，是依法實施「阻斷外國法律與措施不當域外適用辦法」的具體行動，不影響中國承擔和履行國際義務，也不影響中國依法保護外商投資企業的合法權益。商務部將繼續密切跟蹤有關國家法律與措施不當域外適用的情況，如存在「阻斷外國法律與措施不當域外適用辦法」規定的情形，將依法開展相關工作。



自去年以來，美國根據其制裁其他國家的行政令，以參與伊朗石油交易為由，將恒力石化（大連）煉化、山東壽光魯清石化、山東金誠石化集團、河北鑫海化工集團及山東勝星化工等中企列入「特別指定國民清單」(SDN清單)、實施凍結資產和禁止交易等制裁措施，不當禁止或限制中企與第三國(地區)及其公民、法人或其他組織開展正常的經貿及相關活動，違反國際法和國際關係基本準則。

《經濟通通訊社4日專訊》