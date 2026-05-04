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04/05/2026 09:55

【大國博弈】中國商務部反擊，發禁令阻斷美國對五家中企實施涉伊朗制裁措施

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本內容由人工智能根據現有市場數據及新聞來源生成，僅供參考。其內容不代表《經濟通》之觀點或立場，亦不構成任何投資建議。鑒於AI生成資訊可能存在錯誤、遺漏或偏差，用戶應自行核實相關內容或諮詢專業意見後再作出投資決定。《經濟通》對因依賴本內容而導致之任何損失或損害概不負責。

▷ 中国商务部5月2日发布禁令反制美国对五家中企制裁
▷ 禁令阻断美方涉伊朗制裁措施，援引《阻断办法》实施
▷ 美方将恒力石化等五企列入SDN清单并冻结资产禁交易

　　中國商務部5月2日發布禁令，阻斷美國以參與涉伊朗石油交易為由，對恒力石化（大連）煉化公司(滬:600346)等五家企業採取的列入「特別指定國民清單」、實施凍結資產和禁止交易制裁措施；禁令自公布之日起施行。商務部公告指出，此舉是為維護國家主權、安全、發展利益，保護中國公民、法人或其他組織的合法權益。

　　商務部新聞發言人在答記者問中指出，美國相關制裁措施，不當禁止或限制中國企業與第三國（地區）及其公民、法人或其他組織開展正常的經貿及相關活動，違反國際法和國際關係基本準則。

　　中國一貫反對缺乏聯合國授權和國際法依據的單邊制裁。此次發布禁令，是依法實施「阻斷外國法律與措施不當域外適用辦法」的具體行動，不影響中國承擔和履行國際義務，也不影響中國依法保護外商投資企業的合法權益。商務部將繼續密切跟蹤有關國家法律與措施不當域外適用的情況，如存在「阻斷外國法律與措施不當域外適用辦法」規定的情形，將依法開展相關工作。

　　自去年以來，美國根據其制裁其他國家的行政令，以參與伊朗石油交易為由，將恒力石化（大連）煉化、山東壽光魯清石化、山東金誠石化集團、河北鑫海化工集團及山東勝星化工等中企列入「特別指定國民清單」(SDN清單)、實施凍結資產和禁止交易等制裁措施，不當禁止或限制中企與第三國(地區)及其公民、法人或其他組織開展正常的經貿及相關活動，違反國際法和國際關係基本準則。
《經濟通通訊社4日專訊》

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