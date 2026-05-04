新西蘭a2嬰兒配方奶粉檢出嘔吐毒素在美回收，中國海關：未見經一般貿易渠道進口

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據《路透》報道，新西蘭知名乳企The a2 Milk Company（簡稱a2公司）周一表示，已在美國召回三批次a2嬰兒配方奶粉，原因是檢測發現其中含有蠟樣芽孢桿菌嘔吐毒素。



中國海關總署進出口食品安全局網站昨晚（3日）發布《關於新西蘭a2公司部分嬰幼兒配方奶粉的消費提示》稱，目前中國暫未發現相關產品通過一般貿易渠道進口，消費者應密切關注新西蘭a2公司發布的公告及相關後續進展，核對個人通過跨境電商等渠道可能保有的相關產品信息，安全理性作出消費選擇。



據悉，此次召回範圍僅限美國市場銷售的a2 Platinum USA標籤嬰兒配方奶粉，共計3個批次約63078罐，其中16428罐已售出。a2公司透露，公司在該款產品中檢測出一種名為cereulide（蠟樣芽孢桿菌嘔吐毒素）的物質。這是一種由細菌產生的耐熱毒素，即使在高溫加工過程中也可能存留。cereulide通常會在攝入後30分鐘至6小時內引發症狀，主要表現為惡心、嘔吐等胃腸道反應，大多數情況下會在24小時內自行緩解。



*a2公司近70%收入來自中國與其他亞洲市場*



該公司補充稱，這是在今年4月15日新西蘭初級產業部(MPI)發布行業更新並提出關於cereulide管理要求後，通過對產品進行額外檢測發現的，隨後公司啟動自願召回程序；公司暫未收到任何確認嬰兒患病或受害的報告。



《路透》提到，花旗分析師在一份報告中表示，儘管此次召回僅涉及a2公司的美國產品，但存在一種風險，即此次召回可能會「在社交媒體上傳播到中國，並對品牌造成損害」。2025財年，a2公司近70%的收入來自中國與其他亞洲市場。

《經濟通通訊社4日專訊》