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04/05/2026 15:20

新西蘭a2嬰兒配方奶粉檢出嘔吐毒素在美回收，中國海關：未見經一般貿易渠道進口

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本內容由人工智能根據現有市場數據及新聞來源生成，僅供參考。其內容不代表《經濟通》之觀點或立場，亦不構成任何投資建議。鑒於AI生成資訊可能存在錯誤、遺漏或偏差，用戶應自行核實相關內容或諮詢專業意見後再作出投資決定。《經濟通》對因依賴本內容而導致之任何損失或損害概不負責。

▷ 新西蘭a2公司美國市場召回三批次嬰兒配方奶粉
▷ 中國海關稱未見相關產品經一般貿易渠道進口
▷ 召回涉及約63078罐，16428罐已售出，無病例報告

　　據《路透》報道，新西蘭知名乳企The a2 Milk Company（簡稱a2公司）周一表示，已在美國召回三批次a2嬰兒配方奶粉，原因是檢測發現其中含有蠟樣芽孢桿菌嘔吐毒素。

　　中國海關總署進出口食品安全局網站昨晚（3日）發布《關於新西蘭a2公司部分嬰幼兒配方奶粉的消費提示》稱，目前中國暫未發現相關產品通過一般貿易渠道進口，消費者應密切關注新西蘭a2公司發布的公告及相關後續進展，核對個人通過跨境電商等渠道可能保有的相關產品信息，安全理性作出消費選擇。

　　據悉，此次召回範圍僅限美國市場銷售的a2 Platinum USA標籤嬰兒配方奶粉，共計3個批次約63078罐，其中16428罐已售出。a2公司透露，公司在該款產品中檢測出一種名為cereulide（蠟樣芽孢桿菌嘔吐毒素）的物質。這是一種由細菌產生的耐熱毒素，即使在高溫加工過程中也可能存留。cereulide通常會在攝入後30分鐘至6小時內引發症狀，主要表現為惡心、嘔吐等胃腸道反應，大多數情況下會在24小時內自行緩解。

*a2公司近70%收入來自中國與其他亞洲市場*

　　該公司補充稱，這是在今年4月15日新西蘭初級產業部(MPI)發布行業更新並提出關於cereulide管理要求後，通過對產品進行額外檢測發現的，隨後公司啟動自願召回程序；公司暫未收到任何確認嬰兒患病或受害的報告。

　　《路透》提到，花旗分析師在一份報告中表示，儘管此次召回僅涉及a2公司的美國產品，但存在一種風險，即此次召回可能會「在社交媒體上傳播到中國，並對品牌造成損害」。2025財年，a2公司近70%的收入來自中國與其他亞洲市場。
《經濟通通訊社4日專訊》

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