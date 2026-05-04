鈞達股份(02865)建議待境外核數師德勤任期屆滿，委中匯安達接任待批

鈞達股份(02865)(深:002865)公布，董事會議決建議於境外核數師德勤．關黃陳方會計師行任期屆滿後，委任中匯安達會計師事務所為2026年度境外核數師，以及續聘中匯會計師事務所（特殊普通合夥）為2026年度的境內核數師，須待股東批准。
該集團指，更換境外核數師將有助於提高國內及跨境審計需求效率，並確保審計過程的獨立、客觀及公正。
《經濟通通訊社4日專訊》
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04/05/2026 08:46
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該集團指，更換境外核數師將有助於提高國內及跨境審計需求效率，並確保審計過程的獨立、客觀及公正。
《經濟通通訊社4日專訊》
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