鈞達股份(02865)建議待境外核數師德勤任期屆滿，委中匯安達接任待批

鈞達股份(02865)(深:002865)公布，董事會議決建議於境外核數師德勤．關黃陳方會計師行任期屆滿後，委任中匯安達會計師事務所為2026年度境外核數師，以及續聘中匯會計師事務所（特殊普通合夥）為2026年度的境內核數師，須待股東批准。



該集團指，更換境外核數師將有助於提高國內及跨境審計需求效率，並確保審計過程的獨立、客觀及公正。

《經濟通通訊社4日專訊》