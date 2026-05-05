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05/05/2026 09:21

《中國要聞》湖南瀏陽煙花廠爆炸增至21死61傷，現場兩個黑火藥倉庫高危

　　據《新華社》報道，湖南長沙瀏陽市華盛煙花製造燃放有限公司車間昨(4日)午4時43分左右發生爆炸，截至今早8時，經第一輪排查，事故已導致21人死亡，61人受傷。國家主席習近平高度重視並作出重要指示，要求抓緊搜尋失聯人員，全力救治傷員，妥善做好善後等工作，並要盡快查明事故原因，嚴肅追責。

　　事故發生後，湖南立即啟動應急預案，省市縣(市)三級聯動，成立現場救援指揮部，緊急調派5支救援隊伍共482人全力救援，同時調集省市專業醫療力量救治獲救人員。應急管理部派出專家趕赴現場指導開展搶險救援工作。

　　事發廠區兩處黑火藥倉庫存在高危風險，現場救援指揮部劃定1公里核心救援區和3公里管控區，及時將危險區域群眾撤離到安全地帶。為防止救援過程中發生二次事故，救援隊員在事發廠區周邊設置隔離帶、防火帶，採取噴淋、加濕等措施，消除隱患。

　　救援現場設置了20個救援陣地，救援隊員攜帶3台救援機器人，採取人、機協同模式，開展拉網式救援。目前，現場救援指揮部正組織開展第二輪排查。公安機關已對涉事企業負責人採取控制措施，事故原因調查、善後處置等工作正在有序進行。
《經濟通通訊社5日專訊》

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