《神州頭條》財經報章頭版摘要：票根經濟升溫，「五一」假期消費熱力足

本內容由人工智能根據現有市場數據及新聞來源生成，僅供參考。其內容不代表《經濟通》之觀點或立場，亦不構成任何投資建議。鑒於AI生成資訊可能存在錯誤、遺漏或偏差，用戶應自行核實相關內容或諮詢專業意見後再作出投資決定。《經濟通》對因依賴本內容而導致之任何損失或損害概不負責。

內地主要財經報章頭版摘要如下：



《中國證券報》



全力救治善後，排查風險隱患

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝

5月4日16時40分許，湖南長沙瀏陽市華盛煙花製造燃放有限公司車間發生爆炸，造成重大人員傷亡。事故發生後，習近平總書記作出重要指示，要求「全力救治傷員，妥善做好善後等工作」「盯緊壓實安全生產責任，抓好重點行業領域風險隱患排查整治」。



全國鐵路「五一」假期運輸期間旅客發送量突破1億人次

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝

國家鐵路集團有限公司消息，5月4日，全國鐵路發送旅客2038.3萬人次，至此，4月29日「五一」假期運輸啟動以來全國鐵路累計發送旅客1.17億人次，運輸安全平穩有序。



跨越太平洋的「淘金熱」：拉美客商廣交會覓商機

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝

第139屆廣交會於4月15日至5月5日在廣州舉行。在這場全球規模最大的綜合性國際貿易盛會上，大批和勞拉一樣來自拉美的客商跨越太平洋，組團前來尋找合作機會、對接優質供應鏈。





《上海證券報》



全力救治善後，排查風險隱患

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝

5月4日16時40分許，湖南長沙瀏陽市華盛煙花製造燃放有限公司車間發生爆炸，造成重大人員傷亡。事故發生後，習近平總書記作出重要指示，要求「全力救治傷員，妥善做好善後等工作」「盯緊壓實安全生產責任，抓好重點行業領域風險隱患排查整治」。



體驗經濟、票根經濟升溫「五一」假期消費熱力足

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝

今年「五一」假期，拼假遊、親子遊、賞花遊、跨境遊等多種業態活力十足，演唱會、音樂節與體育賽事集中舉行，「旅遊+演藝」等成為新熱潮。體驗經濟、票根經濟點亮各地消費市場，「食、住、行、遊、購、娛」等服務業供需兩旺。



營收淨利增速雙雙轉正，2025年A股上市公司韌性活力凸顯

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝

營收、淨利潤雙雙告別此前兩年的收縮態勢，重回正增長軌道；中國上市公司協會最新發布的數據顯示，截至4月30日，境內股票市場共5516家上市公司交出2025年度答卷，上市公司群體展現出韌性與活力。





《證券時報》



「五一」跨區域流動活力迸發，AI加速融入出行規劃

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝

交通運輸部預計5月1日至5日全社會跨區域人員流動量達15.25億人次，日均超3億人次，比2025年同期日均增長4%。其中，5月5日，全社會跨區域人員流動量預計達2.9億人次，同比增長8%。出行熱潮持續升溫的同時，今年「五一」文旅出行呈現出了不少新潮流、新特點。



新政激活人氣「五一」樓市接續回暖

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝

「五一」假期之前，樓市政策暖風頻吹，多地積極落實近期中共中央政治局會議提出的「努力穩定房地產市場」要求，以更快的響應速度集中打出政策「組合拳」。「五一」假期，記者實探北京、上海、深圳、杭州、成都等城市部分在售樓盤和二手房小區發現，樓市正延續回暖行情。



滬市公司去年經營業績穩中向好

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝

截至4月30日，A股滬市2314家上市公司披露了2025年年報，合計實現營業收入51.09萬億元(人民幣．下同)，實現淨利潤4.46萬億元。其中，滬市主板1706家公司合計實現營業收入49.49萬億元，同比微降0.2%，實現淨利潤4.40萬億元，同比增長0.5%，實現扣非後淨利潤4.25萬億元，同比增長1.9%。