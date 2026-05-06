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06/05/2026 11:59

《神州金融》內媒：AIC擴容暫限國有行及股份行，城商行入局難度仍較大

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本內容由人工智能根據現有市場數據及新聞來源生成，僅供參考。其內容不代表《經濟通》之觀點或立場，亦不構成任何投資建議。鑒於AI生成資訊可能存在錯誤、遺漏或偏差，用戶應自行核實相關內容或諮詢專業意見後再作出投資決定。《經濟通》對因依賴本內容而導致之任何損失或損害概不負責。

▷ 郵儲銀行AIC獲批開業，銀行系AIC擴至9家
▷ AIC擴容暫限國有行及股份行，城商行入局未實質推進
▷ 2025年3月政策擴AIC試點至18城，支持合規銀行設立

　　郵儲銀行(01658)(滬:601658)旗下金融資產投資公司(AIC)今年3月獲批開業，銀行系AIC就此擴容至9家。據《財聯社》報道，已有數家地方城商行就開設AIC事宜與相關部門進行積極溝通，但未有實質進展。

　　相關上市銀行知情人士表示，地方政府對於下轄銀行機構開設AIC熱情較大，但與相關部門溝通下來的情況是，AIC擴容機構將暫定在國有行、股份行層面，「可能需要後續觀察股份行AIC的運營情況，才決定是否將城商行納入其中」。

　　報道指出，多家上市城商行人士均對申請AIC牌照持有相當大興趣。一位城商行人士即認為，若干頭部城商行的資產規模和盈利均已超過部分股份行，且已有城商行躋身系統重要性銀行，證明其經營能力已得到認可。作為頭部城商行，也希望在相關方面獲得政策支持。

*淨息差承壓下AIC成銀行新出路*

　　報道並指，在銀行淨息差持續承壓的背景下，AIC被普遍看作可以增厚銀行利潤的一條「新路」，也被認為是科技金融的重要抓手。據《財聯社》統計，工、農、中、建、交五大行AIC合計淨利潤達184.36億元（人民幣．下同），同比微增約0.45%。其中，工銀投資去年實現52.87億元的淨利潤，同比增長8.85%，總資產達2025.77億元，同比增長10.16%，資產規模與盈利能力位居第一。

　　2025年3月5日，國家金融監督管理總局發布《關於進一步擴大金融資產投資公司股權投資試點的通知》，將AIC試點範圍擴展至廣州、深圳等18個試點城市所在省份，同時支持符合條件的商業銀行發起設立AIC。此前僅限於五大行的銀行系AIC子公司開始擴容。
《經濟通通訊社6日專訊》

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