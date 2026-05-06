【關稅戰】澳洲對中國鋼卷徵收最高82%反傾銷關稅

外電消息，澳洲政府在反傾銷委員會進行調查後，對來自中國的熱軋鋼卷開徵高達82%的關稅。



報道稱，該機構在接到國內鋼鐵製造商BlueScope Steel的投訴後展開了調查；根據委員會最終報告，關稅稅率從38.1%到高達82.4%不等。



受此關稅影響的中國企業包括寶山鋼鐵股份有限公司(滬:600019)，上海梅山鋼鐵股份有限公司和寶鋼湛江鋼鐵有限公司。

《經濟通通訊社6日專訊》