奈雪的茶五一假期全國多地門市銷量環比增超7倍

據「中國食品安全網」報道，新茶飲行業在五一假期迎來季節性消費高峰，5月1日至5月5日期間，健康茶飲領導者奈雪的茶(02150)全國門市火爆，多地門市銷量較上月增長超700%，單店單日售出超千杯茶飲。以「瘦小綠瓶」為首的纖果茶系列銷量佔近20%，成為拉動成長的核心引擎。經典爆款「霸氣楊梅」銷量第一。
《經濟通通訊社6日專訊》
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06/05/2026 15:21
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