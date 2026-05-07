《駐京專電》國稅總局：五一假期消費相關行業銷售收入增14%

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國家稅務總局6日發布的增值稅發票數據顯示，今年「五一」假期消費活力迸發，消費相關行業銷售收入同比增長14.3%，折射消費潛力進一步釋放。



旅遊娛樂文體服務消費熱情高漲。今年五一假期，旅遊消費市場活躍，旅遊遊覽和娛樂服務銷售收入同比增長21.2%，其中與外出旅遊休閒關聯度較高的旅行社服務、休閒觀光活動同比分別增長23.8%、26.2%。消費者對文體活動較為青睞，文化服務、體育服務銷售收入同比分別增長42.3%、44.1%，其中包括演唱會在內的文藝表演、體育健身服務同比分別增長41.7%、50.2%。



*居民寵物服務銷售收入同比大增49%*



生活服務消費增勢較好。五一假期，居民家庭服務銷售收入同比增長14.2%，其中洗染服務、居民寵物服務、汽車修理維護服務銷售收入同比分別增長38.1%、49.5%、12.6%，反映消費者在基本生活需求得到滿足的同時，更注重便利化、悅己式生活。消費者健康消費活動有所增加，居民健康服務銷售收入同比增長40.1%，其中與保健及健康管理相關的健康諮詢服務同比增長40.5%，健身休閒服務同比增長28.7%。



餐飲及住宿消費增長較快。五一餐飲消費市場態勢良好，不少地方推出特色餐飲活動，帶動餐飲銷售收入同比增長31.4%，其中小吃服務、酒吧茶館服務銷售收入同比分別增長41.6%、51.5%，正餐服務同比增長26.8%。融合多元化服務和特色體驗於一體的民宿服務同比增長13.3%。



商品消費提質升級熱度上升。線下消費場景不斷優化，為消費者提供便利。綜合零售銷售收入同比增長12.4%，其中超市等線下零售通過優化消費場景提升需求體驗，帶動銷售收入同比增長15.6%。品質類商品消費增勢良好，化妝品、金銀珠寶、工藝美術品需求旺盛，銷售收入同比分別增長55.8%、28.8%和57.4%。

《經濟通通訊社駐京記者黃燕明7日北京專電》