  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
etnet專輯
Wonder in ...
etnet專輯
AH股新聞

07/05/2026 09:51

《大灣區》橫琴口岸聯合一站式車道「智能通關」啟用，免刷驗實體證件

　　據《央視新聞》報道，橫琴口岸通關服務今日迎來重要新升級，出入境共計30條聯合一站式車道免刷證智能通關正式啟用。符合條件的跨境車主通行時，無需刷驗實體通關證件，僅通過指紋和面相比對，即可一步完成琴澳兩地邊檢查驗手續，通關流程更簡、速度更快、體驗更優，為琴澳兩地居民跨境出行再添便利。
《經濟通通訊社7日專訊》

獨家優惠【etnet x 環球海產】用戶專享全場95折，特價貨品更可折上折。立即使用優惠代碼【ETN1WWS】，選購五星級酒店級海鮮► 立即瀏覽

產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

etnet初心不變 風雨無阻 與你並肩投資路，立即加入成為etnet YouTube頻道會員！

獨家優惠【etnet x 環球海產】 用戶專享全場95折，特價貨品更可折上折，立即選購五星級酒店御用海鮮！

樂本健 x etnet健康網購 | 購物滿額即送免費禮品

高市早苗加速修憲，民意背道而馳因由

06/05/2026 16:28

大國博弈

中東戰火 | 伊朗戰火68天，北京提高斡旋態勢，伊朗外長開戰...

06/05/2026 09:21

中東戰火

美國議息 | 鮑威爾5月卸任主席後將留任理事，強調無意干預特...

30/04/2026 03:12

貨幣攻略

說說心理話

理財秘笈

Wonder in Art

北上食買玩

Watch Trends 2026

山今養生智慧

輕鬆護老

照顧者 情緒健康

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
us-stocks 美股
ashares A股
forex 外匯黃金
bitcoin 加密貨幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金
attraction 香港好去處
voting 投票區