《大灣區》橫琴口岸聯合一站式車道「智能通關」啟用，免刷驗實體證件

據《央視新聞》報道，橫琴口岸通關服務今日迎來重要新升級，出入境共計30條聯合一站式車道免刷證智能通關正式啟用。符合條件的跨境車主通行時，無需刷驗實體通關證件，僅通過指紋和面相比對，即可一步完成琴澳兩地邊檢查驗手續，通關流程更簡、速度更快、體驗更優，為琴澳兩地居民跨境出行再添便利。

《經濟通通訊社7日專訊》