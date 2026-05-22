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22/05/2026 18:11

【人行操作】人行預告下周一續做6000億元MLF，增量1000億元

　　人民銀行公告，為保持銀行體系流動性充裕，5月25日(下周一)將以固定數量、利率招標、多重價位中標方式開展6000億元(人民幣．下同) MLF操作，期限為1年期。

　　本月MLF到期規模5000億元，由此計算，本月人行增量1000億元續做MLF。
《經濟通通訊社22日專訊》

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