《中國監管》中證監：擬對老虎、富途、長橋嚴厲處罰，並沒收境內外全部違法所得

本內容由人工智能根據現有市場數據及新聞來源生成，僅供參考。其內容不代表《經濟通》之觀點或立場，亦不構成任何投資建議。鑒於AI生成資訊可能存在錯誤、遺漏或偏差，用戶應自行核實相關內容或諮詢專業意見後再作出投資決定。《經濟通》對因依賴本內容而導致之任何損失或損害概不負責。

中國證監會今日宣布，Tiger BrokersLimited（以下簡稱老虎）、富途證券國際（香港）有限公司（以下簡稱富途）、長橋證券（香港）有限公司（以下簡稱長橋）的非法跨境展業行為，違反了中國證券基金期貨法律法規，破壞了市場秩序，必須堅決予以打擊。依據相關規定，中證監擬決定沒收老虎、富途、長橋境內外相關主體全部違法所得，並依法嚴厲處罰。



*未經中證監核准且未領相關許可，非法經營證券等業務*



中證監表示，近日中證監依法對老虎、富途、長橋境內外相關主體在境內非法經營證券業務等行為立案調查並作出行政處罰事先告知。老虎、富途、長橋境內外相關主體未經中證監核准，未取得經營證券經紀業務許可、經營證券融資融券業務許可，在境內開展證券交易營銷推廣、處理交易指令等相關證券業務服務並獲取相關收益，違反了《證券法》第一百二十條的規定，構成非法經營證券業務。此外，三家機構境內外相關主體還違反了《證券投資基金法》第九十七條、《期貨和衍生品法》第六十三條的規定，構成非法從事公募基金銷售業務、非法從事期貨經紀業務。



上述非法跨境展業行為，違反了中國證券基金期貨法律法規，破壞了市場秩序，必須堅決予以打擊。依據《證券法》第二百零二條、《證券投資基金法》第一百三十六條、《期貨和衍生品法》第一百三十二條的規定，中證監擬決定沒收老虎、富途、長橋境內外相關主體全部違法所得，並依法嚴厲處罰。擬對當事人實施的行政處罰，當事人享有陳述、申辯及要求聽證的權利，中證監將充分聽取當事人意見後，依法作出行政處罰決定。



下一步，中證監將繼續堅決落實監管「長牙帶刺」、有稜有角要求，嚴厲打擊境外機構在境內非法經營證券業務等違法行為，全力維護資本市場秩序和穩定。

《經濟通通訊社22日專訊》