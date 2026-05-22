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AH股新聞

22/05/2026 18:24

《中國監管》富途稱已全面停止內地身份申請者開戶，長橋、老虎表示配合監管整改

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本內容由人工智能根據現有市場數據及新聞來源生成，僅供參考。其內容不代表《經濟通》之觀點或立場，亦不構成任何投資建議。鑒於AI生成資訊可能存在錯誤、遺漏或偏差，用戶應自行核實相關內容或諮詢專業意見後再作出投資決定。《經濟通》對因依賴本內容而導致之任何損失或損害概不負責。

▷ 中證監等八部門整治非法跨境證券活動，處罰老虎富途長橋
▷ 富途全面停止內地身份開戶，內地客戶比例降至13%
▷ 長橋老虎配合監管整改，長橋稱客戶資金隔離托管

　　中證監聯合工信部、人行、公安部、網信辦等八部門公布整治方案，目標是兩年內全面取締境外證券期貨基金經營機構的非法跨境經營活動。與此同時，中證監宣布，老虎、富途、長橋的非法跨境展業違反中國證券基金期貨法律法規，破壞了市場秩序，必須堅決予以打擊。依據相關規定，中證監決定沒收老虎、富途、長橋境內外相關主體全部違法所得，並依法嚴厲處罰。

　　據內媒報道，針對投資者跨境證券期貨基金經營活動新規，富途回應稱，公司將嚴格按照監管最新指引，同時會協助內地存量投資者有序妥善應對，保障客戶財產安全，維護市場平穩秩序。公司目前暫無詳細時間表和具體方案，待監管細則完全明確後將作通知。富途並稱，公司早前已全面停止為內地身份申請者開設帳戶，截至2026年一季度末，公司中國內地有資產客戶數佔全集團有資產客戶總數的比例已降至13%，海外有資產客戶數持續攀升。

　　對於中證監擬作出處罰，長橋證券表示，其持牌主體受香港證監會等境外監管機構監管。長橋強調，客戶資金與公司運營資金完全隔離，按監管要求保存在獨立托管銀行帳戶中；持有的美股、港股分別由美國存管信托及結算公司（DTCC）和香港中央結算有限公司（HKSCC）托管，且享有香港投資者賠償基金（ICF）保障。同時，公司將嚴格落實各項整改要求，依法合規推進相關安排。

　　此外，內媒引述老虎國際回應稱，公司將嚴格按照監管要求積極配合相關工作；老虎始終將合規置於首位，並持續與監管機構保持密切溝通。
 
《經濟通通訊社22日專訊》

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