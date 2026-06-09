《滬／深股通》中際旭創為深股通十大成交活躍股榜首

港交所(00388)公布，今日「滬股通」及「深股通」首十大成交活躍股如下：
|股份名稱
|（編號）
|買入及賣出總金額
（百萬人民幣）
|中天科技
|(600522)
|2442.69
|寒武紀
|(688256)
|2421.07
|工業富聯
|(601138)
|1992.97
|兆易創新
|(603986)
|1944.68
|源杰科技
|(688498)
|1938.15
|瀾起科技
|(688008)
|1772.45
|藥明康德
|(603259)
|1686.32
|生益科技
|(600183)
|1623.20
|紫金礦業
|(601899)
|1418.29
|中國巨石
|(600176)
|1381.99
|股份名稱
|（編號）
|買入及賣出總金額
（百萬人民幣）
|中際旭創
|(300308)
|9783.54
|新易盛
|(300502)
|4127.49
|寧德時代
|(300750)
|3630.53
|滬電股份
|(002463)
|3143.04
|京東方A
|(000725)
|2955.39
|立訊精密
|(002475)
|2894.95
|東山精密
|(002384)
|2755.35
|三環集團
|(300408)
|2588.07
|陽光電源
|(300274)
|2387.72
|天孚通信
|(300394)
|2348.32
（以上數字取小數點後兩個位）
《經濟通通訊社9日專訊》
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