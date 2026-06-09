《中國要聞》膳魔師內地召回近400萬件高真空不鏽鋼食物罐，此前在美致3人失明

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知名品牌膳魔師(Thermos)在中國召回近400萬件高真空不鏽鋼食物罐。據《央視新聞》報道，膳魔師（中國）家庭製品有限公司日前按照《消費品召回管理暫行規定》的要求，主動向市場監管總局和江蘇省市場監管局報告了召回計劃，召回2011年至2023年期間製造的部分SK3000、SK3020型高真空不鏽鋼食物罐，涉及數量為3995415件。



本次召回範圍內的SK3000型、SK3020型高真空不銹鋼食物罐，如消費者長時間在保溫食物罐中存放易腐食品或飲料，打開時密封塞可能會有彈出風險，對使用者造成撞擊傷害。



膳魔師中國將為受召回影響的消費者免費更換一件全新具有洩壓閥的密封塞，以消除安全隱患，本次更換洩壓閥密封塞所產生的運費，全部由膳魔師中國承擔。



據內媒報道指出，目前膳魔師官方旗艦店已搜索不到涉事產品。膳魔師官方客服強調，「請放心，國內沒有收到任何因為使用這些產品導致受傷的反饋，目前0客訴，0傷害」。但多位消費者表示「召回緩慢」。



*長時間放置易腐食品或飲品後開啟，密封塞可能突然彈飛*



膳魔師中國表示，目前美國發生相關案例情況是由於罐內長時間放置易腐食品或飲品後，內部形成氣體，開啟過程中密封塞有可能突然彈飛，進而引發意外。為提前規避同類風險，公司主動對國內在售相關密封塞實施召回。「此次召回給消費者帶來不便，我們深表歉意。膳魔師始終將消費者安全放在首位，主動召回是我們踐行企業責任的必然選擇。我們會全力推進召回工作」。



此前涉事產品已在美國引發了至少27宗事故，其中3人永久性視力喪失，膳魔師已在美國啟動召回約580萬個食品罐（型號為SK3000和SK3020）和約230萬個食品與飲料瓶（型號SK3010），均在2023年7月之前製造。澳洲同期也啟動自願性召回程序。



膳魔師中國強調，「我們第一時間核查國內產品2011-2024年銷售的SK3000、SK3020食物罐的無洩壓閥密封塞開展召回。SK3010保溫瓶不僅在2016年全球停產，也從未進入中國大陸市場，因此不在召回範圍內」。

《經濟通通訊社9日專訊》