【數據前瞻】機構：低基數下中國5月CPI同比漲幅料升至1.3%，PPI漲幅或創近四年高

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國家統計局將於明日上午公布5月CPI、PPI數據。《路透》綜合42家機構預估中值顯示，在食品價格結構性修復、出行服務漲價以及低基數推動下，中國5月居民消費價格指數(CPI)同比漲幅料升至1.3%。其中10家機構預估中值顯示，當月CPI環比則由漲轉為下跌0.1%。



同時，36家機構預估中值顯示，由於國際油價維持高位及金屬價格上漲，疊加基數優勢，5月工業生產者出廠價格指數(PPI)同比料進一步上行至3.8%，刷新2022年7月以來最高水平。



*華創證券：政策托底改善預期，豬肉價格企穩*



華創證券首席經濟學家張瑜預計，5月CPI同比料上行至1.4%左右，因食品價格可能好於季節性，政策托底改善預期，豬肉價格企穩；供給收縮帶動雞蛋價格大幅上漲約13.7%。另外，去年同期基數較低，也對同比讀數構成支撐。



*招商宏觀：高油價對PPI仍有強拉動效應*



招商宏觀張靜靜團隊表示，高頻數據顯示服務業景氣度向好，與此同時，5月服務業PMI再度升至榮枯線上方，在五一假期帶動下，尤以生活性服務業表現最好。該團隊預計5月CPI新漲價因素0.8%，而當月翹尾因素為0.7%，考慮調整系數因素，推算5月CPI同比上漲約1.4%。



PPI方面，張靜靜團隊稱，依據出廠價格指數和PPI環比關係，預計5月PPI環比漲幅收窄至0.4%左右，而同比或上行至約3.6%。在其看來，4月以來的高油價對5月PPI依然存在較強拉動效應。此外，今年1月以來，外需（出口增速）對PPI回升貢獻超25%，且主要集中在AI、新能源行業，特別是4月份的出口價格對出口貢獻已實現轉正，5月出口韌性延續，對PPI的支撐仍是一大強點。

《經濟通通訊社9日專訊》