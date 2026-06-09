《中國要聞》廣東：2027年底前全省累計建成逾300萬個充電設施

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廣東省發展改革委等部門近日印發《廣東省電動汽車充電設施高質量發展行動方案》（以下簡稱《方案》）。《方案》提出，通過持續創新應用場景、健全充電網絡、提升充電效能、優化服務品質、創新產業生態，建成超充、快充、慢充互為補充的高質量充電設施體系，推動粵東粵西粵北與珠三角地區充電設施均衡發展，促進電動汽車更大範圍購置使用。2027年底前，全省累計建成300萬個以上充電設施，滿足超過800萬輛新能源汽車充電需求；全省實現「超充縣縣通」，超充站數量不少於加油站數量。



*推動1000千瓦及以上等兆瓦閃充設施建設*



《方案》並提出，加快構建全省「大功率一張網」。推動單槍充電功率250千瓦以上的大功率充電設施普及，加大力度推動360千瓦及以上（鼓勵480千瓦及以上）的超充、1000千瓦及以上的兆瓦閃充設施建設。各地要加強組織謀劃，聚焦「即充即走」應用場景，因地制宜、適度超前、科學布局乘用車大功率充電設施，加快構建乘用車大功率網絡、商用車超充網絡為支撐的全省「大功率一張網」。到2027年底，全省累計新增大功率充電槍1萬個以上，各市超充站數量均不少於加油站數量，實現技術應用和服務品質迭代升級。



*鼓勵建設「光儲充」一體化充電設施*



《方案》又提出，推動車網互動規模化應用。探索公平開放、競爭有序的V2G市場化價格機制，加快車網互動規模化應用。鼓勵建設「光儲充」一體化充電設施，根據充電設施額定功率合理配建光伏和儲能的裝機容量。支持充電運營企業通過新型負荷管理系統或市場化虛擬電廠參與電力市場交易和需求響應，提高電動汽車清潔能源消納水平。組織電網企業和虛擬電廠（負荷聚合商）等開展省級、城市級車網互動場景實測，並拓展公交場站、乘用車換電站、重卡換電站、公共停車場等多樣化應用場景，引導社會公眾廣泛參與。到2027年底，累計建成V2G設施超2500個，反向放電量超過300萬千瓦時。

《經濟通通訊社9日專訊》