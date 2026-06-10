微信官宣朋友圈搜索功能，正逐步向用戶開放

微信今日正式宣布上線朋友圈搜索功能。用戶可通過「我-朋友圈」頁面的右上角搜索入口，輸入關鍵詞，精準搜索自己發布過的朋友圈內容，包括正文、配圖、鏈接以及評論。



此外，朋友圈相冊還支持按年、月、日縮放切換查看。微信表示，該功能正在逐步向用戶開放，暫未體驗到的用戶需耐心等待。

《經濟通通訊社10日專訊》