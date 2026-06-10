《中歐關係》凌激與歐委會經貿總司長會談，推進中歐貿易投資磋商機制

商務部今日發文稱，商務部副部長兼國際貿易談判副代表凌激9日在歐盟總部與歐委會貿易和經濟安全總司總司長約根森舉行會談，深入、全面地討論了中歐貿易投資磋商機制的籌備工作。雙方同意，將致力於中歐貿易投資磋商機制首次會議取得務實成果，穩定雙邊經貿關係，並推動其可持續發展。
《經濟通通訊社10日專訊》
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10/06/2026 17:53
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