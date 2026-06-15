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AH股新聞

15/06/2026 17:58

《中國房產》華潤置地子公司6.57億拍下合肥蘇寧廣場，項目已停工五年

　　據京東拍賣平台披露的信息，華潤置地全資子公司上海泓喆房地產開發有限公司近日以約6.57億元(人民幣．下同)拍下合肥蘇寧廣場。

　　2018年，蘇寧置業斥資15.36億元拿下廬陽N1801號地塊，即「合肥蘇寧廣場」，隨後蘇寧置業與安徽融創房地產開發有限公司合資成立合肥蘇寧悅城置業有限公司。合資公司由蘇寧置業持股51%、融創持股49%，二者分別負責該項目的商業與住宅業態。

　　合肥蘇寧廣場規劃建築面積約27萬平方米，其中商業經營面積17.6萬平方米。項目原定於2021年10月開業。不過，蘇寧集團2021年陷入債務流動性危機，直接導致該項目停工。2025年，合肥市中級人民法院裁定，因不能清償到期債務，且明顯缺乏清償能力，亦不具備破產重整及和解的條件，合肥蘇寧悅城置業正式破產，由法院監管處置。

*此前兩次流拍，底價一降再降*

　　合肥蘇寧廣場原始評估價達10.21億元，此前已連續兩次流拍。在4月24日首次司法拍賣中，項目以10.21億元的評估原價起拍，全程無人出價，最終流拍；5月27日第二次拍賣下調起拍價至8.17億元，但依舊無人報名競價，再度流拍。此次拍賣起拍價進一步降至6.53億元，最終2人報名，經三次出價後成交。
《經濟通通訊社15日專訊》

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