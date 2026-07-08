《神州債市》中國國債承銷商據報取消「返費」，10年期國債招標全場倍數創新高

據《彭博》報道，中國財政部今日招標的10年期國債全場倍數為7.23倍，創2004年彭博有紀錄以來最高；邊際中標利率為1.7418%，略高於招標前二級市場殖利率。



交易員表示，這與中國債券承銷商取消「返費」相關。近期一些承銷商已停止「返費」操作，推動一級市場中標利率相應上行，吸引部分投資者參與招標。一級市場中標利率與二級殖利率之間的利差擴大，創造了具有吸引力的套利機會。



報道指，中國債券承銷商為追求承銷規模或市場排名，長期將本應收取的部分承銷費等費用返還給認購債券的投資者，此舉被市場稱為「返費」操作。該做法扭曲了一級市場債券定價，因而長期以來中國國債一級中標殖利率略偏低。國家審計署6月下旬在工作報告中批評了金融企業為追求債券承銷規模或市場排名，低於發行價出售債券、讓渡差價的現象。



10年期國債中標全場倍數在過去兩年多數時間在3-5倍這一區間波動，此次大幅走高，顯示機構投標熱情較高。



澳新銀行資深中國策略師邢兆鵬認為，近期銀行端因信貸不足配置仍然旺盛，且「返費」取消，令一級定價更透明且貼近二級市場，激發機構直接報價需求。邢兆鵬並稱，目前7月和9月國債到期較少，淨發行增加，預計人行將擴大中期流動性投放來配合，主要關鍵期限需求仍將保持較高水平。

《經濟通通訊社8日專訊》