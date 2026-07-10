龍源電力(00916)6月完成發電量按年下降7.48%

龍源電力(00916)(深:001289)公布，2026年6月按合併報表口徑完成發電量約534.9萬兆瓦時，按年下降7.48%。6月風電發電量按年下降9.73%，太陽能發電量按年下降0.63%。
截至2026年6月30日，公司2026年累計完成發電量約3878.3萬兆瓦時，按年下降2.19%，其中風電按年下降6.67%，太陽能發電按年增長22.22%。
《經濟通通訊社10日專訊》
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10/07/2026 18:25
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截至2026年6月30日，公司2026年累計完成發電量約3878.3萬兆瓦時，按年下降2.19%，其中風電按年下降6.67%，太陽能發電按年增長22.22%。
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