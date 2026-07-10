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10/07/2026 18:06

《神州能源》內地今日用電負荷最高達15.18億千瓦，創歷史新高

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本內容由人工智能根據現有市場數據及新聞來源生成，僅供參考。其內容不代表《經濟通》之觀點或立場，亦不構成任何投資建議。鑒於AI生成資訊可能存在錯誤、遺漏或偏差，用戶應自行核實相關內容或諮詢專業意見後再作出投資決定。《經濟通》對因依賴本內容而導致之任何損失或損害概不負責。

▷ 7月10日全國用電負荷達15.18億千瓦創新高
▷ 南方區域及多省電網用電負荷累計20多次破紀錄
▷ 國家發改委將增強電力穩供能力及優化資源配置

　　據國家發改委消息，今年以來，國民經濟持續向新向優發展，終端電氣化水平穩步提升，疊加近日全國多地出現高溫天氣，電力負荷快速攀升。7月10日，全國用電負荷今年以來首次創歷史新高，最高達到15.18億千瓦，較歷史極值增加1000萬千瓦。入夏以來，南方區域電網和廣東、廣西、海南、寧夏、甘肅、福建、陝西等多個省級電網用電負荷累計20多次創歷史新高。

*新能源汽車、儲能、算力裝備等新興產業用電持續擴容*

　　今年以來用電需求屢創歷史新高主要由三方面因素共同拉動：一是工業用電量穩步增長。高技術製造業、高端裝備製造業蓬勃發展，新能源汽車、儲能、算力裝備等新興產業用電持續擴容。二是服務業用電量較快增長。今年以來充換電服務業、互聯網數據服務業用電量增速均超過40%。三是高溫天氣抬高用電負荷。隨著居民生活品質持續提升，全國空調降溫負荷佔比接近30%，部分省份超過40%。

　　國家發改委稱，下一步，將全力保障經濟社會發展用電需要，全力保障人民群眾可靠用電、多用綠電。一是增強穩發穩供能力，做好煤炭、天然氣等一次能源生產供應，統籌優化風光水火儲等各類電源運行調度，提高頂峰保供能力。二是提升互濟互補水平，充分利用全國統一電力市場高效開展電力互濟互保，促進在更大範圍優化配置電力資源。三是優化供需協同保供機制，精細化開展電力需求側管理，推動需求側新業態助力削峰填谷、協同保供，保障電力安全穩定運行。
《經濟通通訊社10日專訊》

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