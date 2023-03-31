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AH股新聞

31/03/2023 17:46

【北水炒Ｄ乜】淨流入６﹒６９億元，買騰訊沽美團

　　《經濟通通訊社３１日專訊》今日恒指高開２７４點，報２０５８３點。最高升４１２點報
２０７２１點，最低升４８點報２０３５７點。恒指收報２０４００點，升９０點或０﹒４５％

　　北水全日淨流入６﹒６９億元，減少６８％。北水淨買入最多的個股依次是騰訊控股
（００７００）、中國移動（００９４１）、中國電信（００７２８）；淨賣出最多的依次是美
團（０３６９０）、盈富基金（０２８００）、建設銀行（００９３９）。
　　主板成交１４０５﹒７３億元增加５﹒２％。其中港股通成交３７７﹒７億元，佔總成交
２６﹒９％。
　
＊據報騰訊研發類ＣｈａｔＧＰＴ聊天機器人＊
　
　　內地《澎湃新聞》引述騰訊集團高級執行副總裁湯道生指，騰訊正在研發類ＣｈａｔＧＰＴ
聊天機器人，未來將集成到ＱＱ、微信，也會通過騰訊雲向Ｂ端用戶服務。
　　而對於如何看待全真互聯網、元宇宙熱度的褪去，湯道生表示，ＸＲ只是元宇宙的一個形態
，這裏面還有很多不同的應用，不是帶著頭盔擋住眼睛才叫元宇宙。
　　騰訊控股升０﹒２１％報３８５﹒８元，北水淨買入１０﹒５億元；中國移動升２％報
６３﹒６元，北水淨買入５﹒９億元；中國電信升２﹒９６％報４﹒１７元，北水淨買入１﹒９
億元。
　　美團升１﹒０６％報１４３﹒５元，北水淨賣出５﹒４億元；盈富基金升０﹒２９％報
２０﹒５８元，北水淨賣出３﹒７億元；建設銀行升０﹒３９％報５﹒０９元，北水淨賣出
２﹒１億元。
　
　　表列全日北水淨買入及淨賣出最多港股：
　
　　　　　　　　　　　淨買入最多港股
　　　　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝
　
　　股份名稱　　　　（編號）　　　淨買入＋╱淨賣出－
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（億元）　　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　騰訊控股　　　（００７００）　　　　　１０﹒４９
　　中國移動　　　（００９４１）　　　　　　５﹒９３
　　中國電信　　　（００７２８）　　　　　　１﹒８５
　　快手　　　　　（０１０２４）　　　　　　１﹒７５
　　中國海洋石油　（００８８３）　　　　　　１﹒６８
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　
　　　　　　　　　　淨賣出最多港股
　　　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝
　
　　股份名稱　　　（編號）　　　淨買入＋╱淨賣出－
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（億元）　　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　美團　　　　（０３６９０）　　　　　－５﹒４３
　　盈富基金　　（０２８００）　　　　　－３﹒６７
　　建設銀行　　（００９３９）　　　　　－２﹒０７
　　比亞迪股份　（０１２１１）　　　　　－１﹒８６
　　香港交易所　（００３８８）　　　　　－１﹒７５
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

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