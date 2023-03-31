《經濟通通訊社３１日專訊》今日恒指高開２７４點，報２０５８３點。最高升４１２點報

２０７２１點，最低升４８點報２０３５７點。恒指收報２０４００點，升９０點或０﹒４５％

。

北水全日淨流入６﹒６９億元，減少６８％。北水淨買入最多的個股依次是騰訊控股

（００７００）、中國移動（００９４１）、中國電信（００７２８）；淨賣出最多的依次是美

團（０３６９０）、盈富基金（０２８００）、建設銀行（００９３９）。

主板成交１４０５﹒７３億元增加５﹒２％。其中港股通成交３７７﹒７億元，佔總成交

２６﹒９％。



＊據報騰訊研發類ＣｈａｔＧＰＴ聊天機器人＊



內地《澎湃新聞》引述騰訊集團高級執行副總裁湯道生指，騰訊正在研發類ＣｈａｔＧＰＴ

聊天機器人，未來將集成到ＱＱ、微信，也會通過騰訊雲向Ｂ端用戶服務。

而對於如何看待全真互聯網、元宇宙熱度的褪去，湯道生表示，ＸＲ只是元宇宙的一個形態

，這裏面還有很多不同的應用，不是帶著頭盔擋住眼睛才叫元宇宙。

騰訊控股升０﹒２１％報３８５﹒８元，北水淨買入１０﹒５億元；中國移動升２％報

６３﹒６元，北水淨買入５﹒９億元；中國電信升２﹒９６％報４﹒１７元，北水淨買入１﹒９

億元。

美團升１﹒０６％報１４３﹒５元，北水淨賣出５﹒４億元；盈富基金升０﹒２９％報

２０﹒５８元，北水淨賣出３﹒７億元；建設銀行升０﹒３９％報５﹒０９元，北水淨賣出

２﹒１億元。



表列全日北水淨買入及淨賣出最多港股：



淨買入最多港股

＝＝＝＝＝＝＝



股份名稱 （編號） 淨買入＋╱淨賣出－

（億元）

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

騰訊控股 （００７００） １０﹒４９

中國移動 （００９４１） ５﹒９３

中國電信 （００７２８） １﹒８５

快手 （０１０２４） １﹒７５

中國海洋石油 （００８８３） １﹒６８

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－



淨賣出最多港股

＝＝＝＝＝＝＝



股份名稱 （編號） 淨買入＋╱淨賣出－

（億元）

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

美團 （０３６９０） －５﹒４３

盈富基金 （０２８００） －３﹒６７

建設銀行 （００９３９） －２﹒０７

比亞迪股份 （０１２１１） －１﹒８６

香港交易所 （００３８８） －１﹒７５

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

