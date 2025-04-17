【聚焦數據】廣東首季出口增１﹒４％進口增９﹒３％，規模創新高

《經濟通通訊社１７日專訊》據海關總署廣東分署統計，今年一季度，廣東外貿進出口

２﹒１４萬億元（人民幣．下同），較去年同期（下同）增長４﹒２％，增速高於全國２﹒９個

百分點。其中，出口１﹒３４萬億元，增長１﹒４％；進口７９８１﹒５億元，增長９﹒３％。

一季度進出口、出口、進口規模均創歷史同期新高。



從貿易合作夥伴來看，對前五大貿易夥伴均實現正增長。一季度，東盟繼續保持廣東第一大

貿易夥伴地位，廣東對其進出口３４９４﹒３億元，增長６﹒９％。同期，對香港、歐盟、美國

、台灣等其他前五大貿易夥伴進出口分別增長６﹒８％、６﹒９％、３％、３６﹒３％。此外，

對共建「一帶一路」國家增長３﹒３％。



＊電腦及其零部件進口大增１６７﹒４％＊



進口方面，高端製造與民生消費品並重。一季度，廣東進口機電產品５５４８﹒３億元，快

速增長２４﹒２％，佔廣東進口總值的６９﹒５％。其中，電腦及其零部件、半導體製造設備、

集成電路等重要電子零部件及設備進口分別增長１６７﹒４％、９２﹒８％、１２％。同期，美

容化妝品及洗護用品、乳品、水產品等部分民生消費品進口需求回暖，分別增長２８﹒１％、

２３％、１７﹒９％。（ｊｑ）

