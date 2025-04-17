《中國要聞》中馬聯合聲明：踐行真正多邊主義，反對肆意加徵關稅

《經濟通通訊社１７日專訊》國家主席習近平今日上午結束為期３天的馬來西亞國事訪問，

轉往柬埔寨。在大馬期間，習近平會見了馬來西亞最高元首易卜拉欣，並與總理安瓦爾舉行會談

。據《新華社》發布《中華人民共和國和馬來西亞關於構建高水平戰略性中馬命運共同體的聯合

聲明》，雙方就中馬雙邊關係及共同關心的國際地區問題深入交換意見，達成廣泛共識。雙方一

致同意構建高水平戰略性中馬命運共同體，更好助力兩國現代化進程，共同促進地區和世界繁榮

穩定。



雙方一致認為，面對變亂交織的國際形勢和命運與共的歷史大勢，任何國家都無法獨善其身

，合作共贏才是正確選擇。雙方重申恪守《聯合國憲章》宗旨和原則，踐行真正的多邊主義，堅

定維護以聯合國為核心的國際體系、以國際法為基礎的國際秩序、以聯合國憲章宗旨和原則為基

礎的國際關係基本準則。雙方將攜手應對各類挑戰，為平等有序的世界多極化貢獻亞洲力量。



雙方將攜手推進普惠包容的經濟全球化，促進貿易和投資便利化，反對肆意加徵關稅等違反

世界貿易組織規則的單邊貿易限制。雙方承諾維護一個基於規則、非歧視、開放、公平、包容、

平等和透明的、以世貿組織為核心的多邊貿易體制。雙方將加強合作，共同倡導世貿組織規則與

時俱進，捍衛發展中成員正當權益。



＊同意通過友好磋商和談判解決南海爭議＊



雙方強調維護南海和平、安全與穩定的重要性，同意依照包括《聯合國海洋法公約》在內的

國際法，通過友好磋商和談判以和平方式解決爭議。兩國呼籲各方保持克制，避免採取使南海局

勢複雜化或緊張升級的舉動。雙方一致認為，非直接相關方的介入可能適得其反。雙方將同其他

東盟國家一道努力，全面有效落實《南海各方行為宣言》，根據加快早日達成「南海行為準則」

指針，推動２０２６年達成有效、富有實質內容的「南海行為准則」，努力將南海建設成為和平

、友好與繁榮之海。



＊推動構建亞太共同體，推進區域經濟一體化＊



雙方將加強在亞太經合組織框架下協調配合，共同推進全面平衡落實２０４０年布特拉加亞

願景，推動構建亞太共同體。雙方致力於推進區域經濟一體化，將推進高質量實施《區域全面經

濟夥伴關係協定》（ＲＣＥＰ），朝著盡快簽署和實施中國－東盟自貿區３﹒０版升級議定書持

續努力。



此外，雙方呼籲有關各方連續有效執行加沙停火協議，實現永久停火。雙方指出，「巴人治

巴」是加沙戰後治理必須堅持的重要原則，反對針對加沙民眾的強制遷移。雙方呼籲以「兩國方

案」為基礎建立獨立的巴勒斯坦國，支持巴勒斯坦成為聯合國正式會員國。（ｓｌ）

