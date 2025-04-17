《中國要聞》中馬聯合聲明：打造安全穩定產供鏈，鼓勵雙向投資

《經濟通通訊社１７日專訊》國家主席習近平今日上午結束為期３天的馬來西亞國事訪問，

轉往柬埔寨。在大馬期間，習近平會見了馬來西亞最高元首易卜拉欣，並與總理安瓦爾舉行會談

。據《新華社》發布《中華人民共和國和馬來西亞關於構建高水平戰略性中馬命運共同體的聯合

聲明》，雙方同意共同打造安全、穩定的產供鏈，推動加強產業鏈供應鏈合作，並鼓勵雙向投資

，在製造業、知識產權、數字經濟、研發創新、綠色可持續投資及物流發展等高價值高增長產業

領域加強交流合作等。



《聯合聲明》顯示，雙方簽署了人工智能、數字經濟、服務貿易、鐵路、農產品、文化旅遊

、媒體等領域合作文件，以進一步加強各領域合作。



＊致力發掘半導體產業鏈合作潛力，維護產供鏈穩定＊



雙方同意共同致力於打造地區新質生產力合作高地，推進實施２０２４年簽署的共建「一帶

一路」合作規劃，進一步深化發展戰略對接，圍繞數字經濟、綠色經濟、藍色經濟、旅遊經濟四

大重點領域，拓展未來經濟合作，推動融合發展、協同發展、互補發展，實現產供鏈、價值鏈、

數據鏈、人才鏈深度互嵌互融。



雙方將共同拓展新質生產力合作，圍繞先進製造、人工智能、量子技術等前沿領域打造合作

新增長點，加強智慧城市合作，加強產業鏈供應鏈融合發展。馬方歡迎中國企業參與馬來西亞

５Ｇ網絡建設，雙方致力於發掘半導體產業鏈合作潛力，維護產供鏈穩定。



＊支持馬來西亞航企引進和運營中國商用飛機＊



雙方將繼續鼓勵企業按照商業原則推進新能源領域合作，共同打造綠色經濟新業態，並探討

和推進在軌道裝備、航空航天、核電等領域開展合作，支持馬來西亞的航空公司引進和運營中國

商用飛機，助力各自產業升級和能源轉型。雙方鼓勵兩國港口加強合作，共同促進藍色經濟發展

。



雙方將探索在「一帶一路」海關食品安全合作機制框架下開展合作，願共同擴大農產品貿易

規模，中方將積極參加在馬來西亞舉辦的國際清真食品展、國際綠色技術和生態產品展覽會議等

國際貿易展會，歡迎馬方繼續用好中國國際進口博覽會、全球數字貿易博覽會、中國－東盟博覽

會等平台，加強馬方產品推介，擴大對華出口。



＊合作加大宣介力度以吸引更多對方遊客＊



雙方重申致力於拓展旅遊合作，將合作加大宣介力度以吸引更多對方遊客。雙方積極評價兩

國正式簽署互免簽證協定，相信這將進一步便利雙向人員往來，持續增進兩國在教育、文旅、體

育等領域交流合作，增進兩國人民尤其是年青一代的相互了解和友好感情。雙方同意繼續開展大

熊貓保護合作研究，期待雙方在大熊貓合作研究領域取得更多進展。



＊中方將堅持與鄰為善周邊外交方針＊



兩國領導人一致同意保持高層密切交往，加強戰略溝通，增進政治互信，為雙邊關係長期穩

定發展提供戰略指引。雙方重申在涉及彼此核心利益和重大關切問題上相互堅定支持。中方重申

將繼續堅持親誠惠容周邊外交理念和與鄰為善、以鄰為伴的周邊外交方針。



習近平對馬來西亞政府和人民的熱情友好接待表示感謝，邀請馬方領導人在方便的時候訪問

中國；馬方領導人表示感謝並愉快地接受了邀請。（ｓｌ）

