  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
etnet專輯
照顧者 情緒健康
etnet專輯
AH股新聞

20/03/2026 17:51

【ＡＩ】利通電子：廖某走私英偉達AI服務器售賣給公司的傳聞不實

　　美國紐約南區聯邦檢察官辦公室昨日提出控訴，指與美國伺服器製造商超微電腦(Super Micro Computer)有關的行政人員，非法將價值數十億美元的英偉達(Nvidia)(US.NVDA)人工智能伺服器轉移到中國。

　　根據起訴書內容，美國政府指控廖益賢(Wally Yih-Shyan Liaw)、張瑞滄(Steven Ruei-Tsan Chang)和孫廷偉(Willy Ting-Wei Sun)合謀違反《出口管制改革法》(Export Control Reform Act)，並利用一家東南亞公司作為中間人。廖益賢和孫廷偉周四已在加州被捕，張瑞滄目前仍在逃。

　　針對廖益賢走私英偉達AI服務器售賣給利通電子(滬:603629)的市場傳聞，《證券時報》記者致電利通電子進行核實。相關人士回應稱，「經公司核查，該傳聞不屬實。公司目前採購和項目交付一切正常，不存在需要披露的重大異常情況。」

　　此外，協創數據(深:300857)亦回應，有部分投資者反映，個別海外服務器廠商涉及非法交易。對此，公司經審慎核實後表示，相關事項與公司無任何關聯。公司智能算力產品均通過合規商業渠道採購，始終遵循市場規則與法律法規開展業務。

　　利通電子今日跌停，協創數據大挫15%。
《經濟通通訊社20日專訊》

【說說心理話】賈思樂圈中朋友眾多，Do姐在他面前也放下盔甲變成小綿羊！做人座右銘：永遠保持善良► 即睇

上一篇新聞︰20/03/2026 17:55  《神州金融》人行、外匯局：境內企業境外放款宏觀審慎調節系數…

下一篇新聞︰20/03/2026 17:49  《神州金融》上海２月人民幣貸款增加１０３億元，存款減少１８…

其他
More

20/03/2026 17:46  《中國監管》金融法草案出台，確立建設金融強國，明確中央銀行…

20/03/2026 17:45  《中國監管》金融法草案：人行可視情形採取逆周期、跨周期調節…

產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

etnet初心不變 風雨無阻 與你並肩投資路，立即加入成為etnet YouTube頻道會員！

獨家優惠【etnet x 環球海產】 用戶專享全場95折，特價貨品更可折上折，立即選購五星級酒店御用海鮮！

樂本健 x etnet健康網購 | 購物滿額即送免費禮品

金價 | 溫灼培：金價跌穿4800美元是危還是機？

20/03/2026 11:15

貨幣攻略

伊朗洞悉狂人弱點，能否更迭美政權？

20/03/2026 10:38

大國博弈

說說心理話

關稅戰 | 美國對中歐等16個貿易夥伴發起301調查，為新關...

12/03/2026 10:33

關稅戰

理財秘笈

Wonder in Art

北上食買玩

香港周圍遊

山今養生智慧

輕鬆護老

照顧者 情緒健康

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
us-stocks 美股
ashares A股
forex 外匯黃金
bitcoin 加密貨幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金
attraction 香港好去處
voting 投票區