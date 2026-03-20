【ＡＩ】利通電子：廖某走私英偉達AI服務器售賣給公司的傳聞不實

美國紐約南區聯邦檢察官辦公室昨日提出控訴，指與美國伺服器製造商超微電腦(Super Micro Computer)有關的行政人員，非法將價值數十億美元的英偉達(Nvidia)(US.NVDA)人工智能伺服器轉移到中國。



根據起訴書內容，美國政府指控廖益賢(Wally Yih-Shyan Liaw)、張瑞滄(Steven Ruei-Tsan Chang)和孫廷偉(Willy Ting-Wei Sun)合謀違反《出口管制改革法》(Export Control Reform Act)，並利用一家東南亞公司作為中間人。廖益賢和孫廷偉周四已在加州被捕，張瑞滄目前仍在逃。



針對廖益賢走私英偉達AI服務器售賣給利通電子(滬:603629)的市場傳聞，《證券時報》記者致電利通電子進行核實。相關人士回應稱，「經公司核查，該傳聞不屬實。公司目前採購和項目交付一切正常，不存在需要披露的重大異常情況。」



此外，協創數據(深:300857)亦回應，有部分投資者反映，個別海外服務器廠商涉及非法交易。對此，公司經審慎核實後表示，相關事項與公司無任何關聯。公司智能算力產品均通過合規商業渠道採購，始終遵循市場規則與法律法規開展業務。



利通電子今日跌停，協創數據大挫15%。

《經濟通通訊社20日專訊》