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港股 | 午市前瞻 | 恒指若穿五十天線需減倉 關稅下平價商品銷量或歸零

03/04/2025

　　美國總統特朗普「關稅日」殺到，針對世界各地貿易夥伴的對等關稅計劃，特朗普宣布的一系列對等關稅中，將對中國進口貨品加徵34%額外關稅，令關稅累積高達54%。恒生指數半日報22835，跌366點或1.6%，主板成交近1640億元。恒生中國企業指數報8408，跌122點或1.4%。恒生科技指數報5306，跌120點或2.2%。

 

港股 | 午市前瞻 | 恒指若穿五十天線需減倉 關稅下平價商品銷量或歸零

（Shuttlestock圖片）

 

阮子曦：若跌穿五十天線將下望22000點

 

　　恒指開市即試五十天線（約22651點），及後反覆向上，高見22998點，逼近兩萬三關口。華富建業證券投資策略聯席總監阮子曦向《經濟通通訊社》表示，美國加徵關稅的幅度屬於預期上線，今日港股表現亦正常。對於目前五十天線的支持力度，他認為，美股可能會繼續下跌，而且未來又恰逢假期，需觀察美股表現再判斷短線走向，目前不宜斷言港股市底強弱。若失守五十天線，可能進一步下試百天線（約22000點）。

 

　　關稅殺到，港股明顯受壓。阮子曦指出，服裝股、家電股、科技股、資源股都將受到影響。例如申洲國際(02313)，本身毛利率較低無法支持在美國設廠，即使目前在東南亞設廠也難逃美國對等關稅，產品無法銷往美國。資源股方面，經濟預測不佳疊加之前價格已升了一段時間，還有部分上游資源選擇在關稅前大量出貨，料資源股價格可能承壓，投資者需謹慎。

 

　　對於後市的部署，阮子曦建議投資者再觀察一兩天，至少等下周一再動手。因為預期會受影響的股份，例如醫藥股，但今日並沒有下降很多，而且未來還會有反制措施，投資者應先觀察。但若跌穿五十天線，投資者就應減倉。他續指出，雖然出口端受壓，但不意味著要買入內需，內需已累計一定升幅，股價不吸引，而且內需板塊受大市影響大，不排除受大市拖累下跌。

 

美關稅或導致平價商品銷往美國直接歸零


　
　　出口敏感股今日普遍下跌，阮子曦建議，若周一不見任何反彈，投資者應儘快拋售這些股份。他以創科實業(00669)為例，他說，創科實業的毛利率是43%，按照美國對中國累計加徵54%關稅計算，其成本已無法承受，這個是非常誇張的關稅。而且，服裝、鞋履等低毛利率的產品廠商也無法豪擲一大筆資金在美國設廠，所以前景不明朗。

 

　　航運股今日亦受挫，阮子曦直言，關稅如此之重，部分平價商品可能直接不銷往美國。因為平價商品的利潤大約在三至四成，疊加對等關稅後，毫無利潤可言，因此航運公司將一次性減少一部分的航運需求。

 

　　美國再次取消小額包裹關稅豁免，電商板塊今日亦向下。但阮子曦認為，港股的電商阿里(09988)、京東(09618)銷往美國的貨品佔比較少，但同樣面臨一次性的貨品銷售額減少。他指出，平價商品受影響最嚴重，溢價產品或炒賣產品受影響較小。

 

港股 | 午市前瞻 | 恒指若穿五十天線需減倉 關稅下平價商品銷量或歸零

申洲國際股價走勢。（經濟通HV2報價系統截圖）

 

港股 | 午市前瞻 | 恒指若穿五十天線需減倉 關稅下平價商品銷量或歸零

創科實業股價走勢。（經濟通HV2報價系統截圖）

 

港股 | 午市前瞻 | 恒指若穿五十天線需減倉 關稅下平價商品銷量或歸零

德翔海運股價走勢。（經濟通HV2報價系統截圖）

 

港股 | 午市前瞻 | 恒指若穿五十天線需減倉 關稅下平價商品銷量或歸零

阿里股價走勢。（經濟通HV2報價系統截圖）

 

撰文：經濟通通訊社市場組

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