  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
etnet專輯
大國博弈
etnet專輯

溫灼培：高市經濟政策的背後邏輯與日圓走勢

05/12/2025

　　《真知灼見》日本高市政府內閣於11月21日通過了21.3萬億日圓（約1354億美元）的刺激經濟方案，該追加預算的規模較前任政府去年推出的計劃高出27%。在政府準備推出龐大刺激方案的同時，日本央行卻高調宣布將在12月19日的議息會議上，要「權衡加息利弊」，其言論被市場視為是該行近期發出的最強烈加息信號。高市政府究竟在盤算甚麼？這對日本經濟及日圓又將帶來怎樣的影響？

　
　　表面上看，高市政府推出的方案旨在刺激經濟，而日本央行的加息則是為了壓制當前高達3%的通脹，兩者似乎並不矛盾。然而，眾所周知，日本目前的債務負擔非常沉重，佔GDP比例約高達250%。如果在日本政府為了推動經濟而大量發債的同時，央行卻選擇加息，無疑將進一步加重政府的財政負擔。從這個角度來看，日本的金融政策便顯得不合理。

 

溫灼培：高市經濟政策的背後邏輯與日圓走勢

　
借助資金回流刺激經濟
　

　　隨著聯儲局候任主席人選於下月有望落實，預計聯儲局將進入新一輪的寬鬆貨幣政策周期，這將可能驅使資金流出美元。若此時日本稍微加息，使其利率變得更具吸引力，將有助於大量日資從美國回流至日本；再加上日本推出的刺激經濟方案，可以想象整體日本經濟有望加快發展。這或許正是高市政府經濟政策背後的盤算。日本在AI產業上嚴重落後於中美，且缺乏其他有前景的產業來挽救經濟，因此這正可能是高市政府決定放手一博的原因。然而，若推出的龐大資金，最終未能為日本帶來有能力推動未來經濟的新產業，同時中央銀行的加息又導致日本政府的債務負擔變得更加沉重，這對日本經濟造成的打擊將不容忽視。這一切最終發展如何，就讓我們拭目以待。


短期或有利日圓及日本股市發展
　

溫灼培：高市經濟政策的背後邏輯與日圓走勢

 

　　回顧當前情況，面對美日息差有機會加快收窄，加上日本政府推出大型刺激經濟方案利吸引資金回流日本，料日圓跌返158兌1美元的機會相對微。然而，作為一個以出口為主的經濟體，且又要面對特朗普的關稅衝擊，相信高市政府也不願意見到日圓走勢過於強勢。預計年底前，日圓較大機會在153至157兌1美元之間徘徊。至於明年日圓走勢，還看聯儲局減息步伐。

 

恒生銀行首席市場策略員　溫灼培

【你點睇？】大埔宏福苑五級火造成嚴重死傷，你認為是否涉及重大監管漏洞？全港仍有多幢舊樓及屋邨正進行維修，為防慘劇重演，你認為應當如何加強承建商防火責任及規管？► 立即投票

返回財經熱話

相關資料 - 

異動股

異動股

01380

中國金石

0.670

異動股

02477

經緯天地

13.040

異動股

03692

翰森製藥

41.940

更多財經熱話

延伸閱讀

緊貼市況
異動股
  • 01380 中國金石
  • 0.670
  • 02477 經緯天地
  • 13.040
  • 03692 翰森製藥
  • 41.940
  • 01792 CMON
  • 0.059
  • 02587 健康之路
  • 4.860
股份推介
  • 01050 嘉利國際
  • 2.800
  • 目標︰$4.00
  • 00883 中國海洋石油
  • 22.080
  • 目標︰$23.30
  • 02588 中銀航空租賃
  • 72.750
  • 目標︰$80.00
  • 03993 洛陽鉬業
  • 19.000
  • 目標︰$20.00
  • 02153 達豐設備
  • 0.990
  • 目標︰--
人氣股
  • 01810 小米集團－Ｗ
  • 42.780
  • 09988 阿里巴巴－Ｗ
  • 155.000
  • 00700 騰訊控股
  • 610.000
  • 01024 快手－Ｗ
  • 69.200
  • 02318 中國平安
  • 60.450
報章貼士
  • 00762 中國聯通
  • 8.890
  • 目標︰$10.00
  • 02858 易鑫集團
  • 2.550
  • 目標︰$3.30
  • 00241 阿里健康
  • 5.440
  • 目標︰$6.70
熱炒概念股
即時重點新聞

05/12/2025 17:24  《盤後部署》港股成交返2000億元迎接央行周，廣汽搞作多多成國策之選

05/12/2025 17:41  【新股上市】HashKey據報最快下周開始接受投資者認購，集資額至少15.6億元

05/12/2025 16:09  《新股掛牌》遇見小麵(2408)收低28%，全日低走每手蝕980元

05/12/2025 15:57  中金：料明年恒指或上試31000點水平，港股盈利增長6-7%

05/12/2025 18:52  遠東邱達昌︰槓桿比率目標兩年內降至50%，桂香街發展項目料不會錄虧損

05/12/2025 17:39  【北水炒Ｄ乜】淨流入１３﹒４１億元，買小米沽阿里

05/12/2025 08:47  【大行炒Ｄ乜】大摩升平保目標近三成，中銀削多隻蘋概股目標

05/12/2025 16:33  《財資快訊》美電升報７﹒７８３９，隔夜拆息較上日微升至２﹒…

專題透視
人氣文章

新聞>財經熱話

遠東邱達昌︰槓桿比率目標兩年內降至50%，桂香街發展項目料不會錄虧損新文章
人氣文章

新聞>財經熱話

新股上市 | HashKey據報最快下周開始接受投資者認購，集資額至少15.6億元新文章
人氣文章

新聞>財經熱話

小傳日記 | 元宇宙cut筆直拆自己招牌，朱克伯格向「現實」低頭？新文章
品味生活
生活
人氣文章

娛樂

宏福苑大火｜張敬軒低調送歌迷多疊千元現金，鄧兆尊揭藝人高調捐錢原因新文章
人氣文章

購物兵團

IKEA大減價｜經典熱賣產品5折＋yuu積分換瑞典肉丸鑰匙扣新文章
人氣文章

我做Marketing．Michael & Derek

AI x 玩具巿場擴張｜發展規模大增，為可實際購買不似預期？新文章
DIVA CHANNEL
人氣文章

Art & Living Feature

高雄插畫聯展「森棲棲！插畫家的綠色狂想 」：文化沙漠中的心靈綠洲 新文章
人氣文章

「世」界味覺之旅．Saii Lee

檳城美食之旅！米芝蓮得獎主廚創新馬拉菜：沙薑青胡椒配東星斑、栗子皮蛋青口，在地食材融合當地風味 新文章
人氣文章

尋寶人．Wayne Hui

鑽石是怎樣煉成的？從原石切割到最後打磨，見證鑽石熠熠生輝的蛻變！ 新文章
健康好人生 Health Channel
人氣文章
患癌警號 │ 癌患者真實分享5大身體狀況，恐是癌症先兆
人氣文章
宏福苑火災後，如何照顧長者情緒？從「被看見」到「有掌控」，共同走過復原之路新文章
人氣文章
消委會測試報告｜米製麵食9款含砒霜，12款安全米粉獲5星推薦新文章
備註： 本地指數之報價為即時更新，資料更新時間為 05/12/2025 17:59
中國指數之報價為即時更新，資料更新時間為 05/12/2025 16:30
期指之報價為即時更新，資料更新時間為 05/12/2025 20:53
緊貼市況之報價延遲最少15分鐘，資料更新時間為 05/12/2025 16:40
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
放大顯示
精選影片
最新專題
More
人氣文章財經熱話05/12/2025
遠東邱達昌︰槓桿比率目標兩年內降至50%，桂香街發展項目料不會錄虧損
人氣文章
財經新聞
評論
專題
  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生
產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

etnet初心不變 風雨無阻 與你並肩投資路，立即加入成為etnet YouTube頻道會員！

獨家優惠【etnet x 環球海產】 用戶專享全場95折，特價貨品更可折上折，立即選購五星級酒店御用海鮮！

樂本健 x etnet健康網購 | 購物滿額即送免費禮品

溫灼培：高市經濟政策的背後邏輯與日圓走勢

05/12/2025 16:43

貨幣攻略

與那國島陷阱——日本向中國拋出的戰爭誘餌

04/12/2025 16:33

大國博弈

關稅戰 | 美高院3名保守派大法官質疑關稅合法性，特朗普如敗...

06/11/2025 09:52

關稅戰

說說心理話

Watch Trends 2025

北上食買玩

Wonder in Art

理財秘笈

山今養生智慧

輕鬆護老

照顧者 情緒健康

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯黃金
bitcoin 加密貨幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金
attraction 香港好去處
voting 投票區