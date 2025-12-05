溫灼培：高市經濟政策的背後邏輯與日圓走勢

《真知灼見》日本高市政府內閣於11月21日通過了21.3萬億日圓（約1354億美元）的刺激經濟方案，該追加預算的規模較前任政府去年推出的計劃高出27%。在政府準備推出龐大刺激方案的同時，日本央行卻高調宣布將在12月19日的議息會議上，要「權衡加息利弊」，其言論被市場視為是該行近期發出的最強烈加息信號。高市政府究竟在盤算甚麼？這對日本經濟及日圓又將帶來怎樣的影響？



表面上看，高市政府推出的方案旨在刺激經濟，而日本央行的加息則是為了壓制當前高達3%的通脹，兩者似乎並不矛盾。然而，眾所周知，日本目前的債務負擔非常沉重，佔GDP比例約高達250%。如果在日本政府為了推動經濟而大量發債的同時，央行卻選擇加息，無疑將進一步加重政府的財政負擔。從這個角度來看，日本的金融政策便顯得不合理。



借助資金回流刺激經濟



隨著聯儲局候任主席人選於下月有望落實，預計聯儲局將進入新一輪的寬鬆貨幣政策周期，這將可能驅使資金流出美元。若此時日本稍微加息，使其利率變得更具吸引力，將有助於大量日資從美國回流至日本；再加上日本推出的刺激經濟方案，可以想象整體日本經濟有望加快發展。這或許正是高市政府經濟政策背後的盤算。日本在AI產業上嚴重落後於中美，且缺乏其他有前景的產業來挽救經濟，因此這正可能是高市政府決定放手一博的原因。然而，若推出的龐大資金，最終未能為日本帶來有能力推動未來經濟的新產業，同時中央銀行的加息又導致日本政府的債務負擔變得更加沉重，這對日本經濟造成的打擊將不容忽視。這一切最終發展如何，就讓我們拭目以待。



短期或有利日圓及日本股市發展



回顧當前情況，面對美日息差有機會加快收窄，加上日本政府推出大型刺激經濟方案利吸引資金回流日本，料日圓跌返158兌1美元的機會相對微。然而，作為一個以出口為主的經濟體，且又要面對特朗普的關稅衝擊，相信高市政府也不願意見到日圓走勢過於強勢。預計年底前，日圓較大機會在153至157兌1美元之間徘徊。至於明年日圓走勢，還看聯儲局減息步伐。

恒生銀行首席市場策略員 溫灼培

