定期存款 | 華僑3個月港元定存新優惠最高達3.7厘，交銀推快閃3.1厘

05/11/2025

　　港元拆息普遍向下，部分本地銀行上調港元定存年息，華僑上調3個月港元定存年息至0.2厘至3.2厘，起存額為100萬元，適用於「宏富理財」客戶以新資金透過分行辦理。若另外再存入新資金100萬-300萬3個月可得全新資金獎賞高達1480元（相等額外0.2厘年利率）即總年利率高達3.4厘；如再存入300萬以上3個月可得全新資金獎賞高達6165元（相等額外0.5厘年利率），即總年利率高達3.7厘。

 

定期存款 | 華僑3個月港元定存新優惠最高達3.7厘，交銀推快閃3.1厘

（資料圖片）

　　

　　上商上調3個月港元定存年息0.1厘至2.83厘，起存額為1000元，適用於新舊客戶以新舊資金辦理。交銀香港上調3個月港元定存年息0.1厘至3.1厘，起存額為100萬元，適用於快閃「網上新資金定期存款」，適用於通達私人財富／通達理財／交銀理財個人客戶，透過電子渠道辦理。

 

　　天星銀行上調3個月、6個月以及9個月港元定存年息0.1厘分別至2.9厘、3.1厘以及2.7厘，存額由1000元至500萬元，適用於新舊客戶以新舊資金辦理。

 

　　表列各大銀行定存息率：

https://www.etnet.com.hk/www/tc/forex/deposit-rate.php

 

撰文：經濟通採訪組

 

【說說心理話】照顧者專欄作家：照顧者最需要的，是別人肯定他的付出，及認同他的情緒！分享照顧患認知障礙症長者心得► 即睇

