遠東邱達昌︰槓桿比率目標兩年內降至50%，桂香街發展項目料不會錄虧損

遠東發展(00035)執行董事、主席兼行政總裁邱達昌表示，相信樓價已見底，各大發展商未來不排除加價銷售。集團旗下啟德柏蔚森項目將於未來3個月內還清銀行借貸，目前已累計售出792伙，套現近56億元。下半年將以「重價」方式銷售，未來不排除加價3-4%。他指出，早前持有該項目的兩大發展商原預計虧損近30億元，但隨著市況轉好，相信最終虧損將有所收窄。未來集團目標在兩年內將調整後槓桿比率降至約50%。

邱達昌指出，美國聯儲局主席明年將換人，減息步伐料將延續。目前香港租金水平已十分接近供樓成本，歷史經驗顯示，此情況代表樓市已見底。此外，人民幣持續走強、美元因減息而走弱，內地購買力將繼續流入香港住宅市場，因此預料香港地產業將會「Come Back」。

西營盤崇慶里／桂香街發展項目料不會錄得虧損

另外，集團西營盤崇慶里／桂香街發展項目早前撇帳2億元，但集團內部認為「有機會救得返」，不會錄虧損，相信撇帳已接近尾聲。

市場早前傳出銀行要求中小型發展商提供抵押品或擔保等信用提升安排。邱達昌表示，集團業務國際化、現金流良好，與香港大型銀行關係密切。銀行要求還款的發展商主要為專注寫字樓的中小型企業，但他直言，香港銀行對地產業已相對寬鬆，「始終大家都要睇住盤數」。

集團兩幅地皮正與政府商討補地價

邱達昌透露，集團負債比率需降至50-55%才有動力重新買地。目前持有兩幅地皮，正與政府商討補地價，包括北都藍地站地皮（提供1400伙單位）及荃灣油柑頭地皮（提供600伙單位）。

27億元無抵押短期企業貸款一半已獲銀行展期

首席財務總監兼公司秘書張偉雄表示，集團持有近27億元無抵押短期企業貸款，其中一半已獲銀行展期（Rollover），亦有部分已還款，餘下未展期貸款則未於今年到期。

未來將繼續出售非核心資產減債

執行董事兼聯席董事總經理邱詠筠指出，中日關係緊張對香港零售影響不大，因日本來港旅客一向不多，加上香港推行盛事經濟，未來多項賽事將於香港舉行，集團酒店業務收益仍有上升空間。

集團早前訂立不具約束力協議，出售珀斯麗思卡爾頓酒店權益。邱詠筠表示，未來將繼續出售非核心資產減債，其中3至4星級酒店為主要出售對象。

