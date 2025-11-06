新股 | FOCUS | 小馬文遠爆冷破發，「即時出行」熱戰初起

當「實現自動駕駛出行大規模商業化的領導者」，遇上「L4級自動駕駛領域的全球先行者」－－陷於「瑜亮之爭」的小馬智行（02026）與文遠知行（00800），周四（6日）雙雙登陸港股，不約而同破發（截至半日收市）。面對「AI接管方向盤」大潮勢如萬鈞，除了繼續燒錢，力爭早日盈利，更深遠影響不容忽視。

智駕「雙子星」賣產品及服務





當無人駕駛的重卡，載著中國外運的貨櫃，奔馳在北京往天津港的高速上，北上消費的港人或許正於羅湖口岸，登上無人駕駛的B888小巴前往萬象食家；當無人駕駛的Robotaxi參與全運會廣州站火炬傳遞，無人駕駛的環衛車或許正在全運會場館外清掃灑水。

文遠知行旗下的無人駕駛的B888小巴從羅湖口岸前往萬象食家。

上述場景，只是智駕「雙子星」業務的一鱗半爪。上半年計，小馬智行的三大業務分別是：自動駕駛卡車服務、技術授權與應用、自動駕駛出行服務，營收佔比48.8%、42%、9.2%。

同期，文遠知行的三大業務分別是：其他技術服務、銷售自動駕駛出租車及服務、銷售其他L4級車輛（小巴、環衛車、貨運車），營收佔比分別37.9%、31.1%、31%。

Robotaxi瘋狂燒錢考驗現金流

換言之，小馬智行、文遠知行上半年3543.4萬、2786.5萬美元總營收中，被視作競爭最白熱、燒錢最瘋狂的Robotaxi業務，佔比分別為9.2%、31.1%。僅從此角度看，不難理解兩間公司去年第四季納斯達克敲鐘至今，何解股價表現天差地別（漲25% VS 跌42%）。

被視作燒錢最瘋狂的Robotaxi業務，僅佔小馬智行上半年營收的9.2%。

對於何時能夠盈利，小馬智行CEO彭軍曾指，公司盈利與Robotaxi規模密切相關，預計5萬輛（目前為726輛）為可觸及盈利平衡點，時點預計在2028年至2029年。

文遠知行CEO韩旭早前則稱，從技術層面來看，自動駕駛肯定能支持5年內實現盈利，但還需考慮更多的商業和政策因素。其招股書顯示，計入今次港股募資淨額約29.3億港元後，公司現金等價物等料維持約50個月的財務可能性。

最終贏家還看整合流量和場景

港股首日的「破發」表現，固然折射小馬智行、文遠知行的前景挑戰，但以目前中國L4級Robotaxi滲透率不到1%看，未來潛力可謂無遠弗屆。

大摩預計，L4級Robotaxi於中國的滲透率2030年將達8%；高盛則稱，中國Robotaxi市場規模到2030、2035年，將分別達140億、610億美元。不過，兩間港股新貴皆面對勁敵－－百度(09888)旗下蘿蔔快跑，截至10月31日，其每周訂單量已超過25萬單。

最終贏家誰屬，並非單一玩家的技術路線，而是誰能最大效率地整合流量和場景。

當司機位空無一人的Robotaxi，普及至隨處可見，從汽車型態到個人空間，從城市規劃到生活方式，都或迎來重新定義。而最終贏家誰屬，並非單一玩家的技術路線，而是誰能最大效率地整合流量和場景。「即時零售」大戰後，下一個生態之爭，注定是「即時出行」。

撰文:金子安

【你點睇？】您對全球稀土供應鏈的未來有何看法？立即投票分享您的觀點！► 立即投票