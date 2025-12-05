  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
etnet專輯
北上食買玩
etnet專輯

美股 | 美國新領失業救濟創三年新低，利率走向難料美股膠著

05/12/2025

美股 | 美國新領失業救濟創三年新低，利率走向難料美股膠著

 

　　周四（4日）出爐的美國新領失業救濟創三年新低，顯示勞動力市場依然強韌，為聯儲局的利率路徑增添變數。美股在聯儲局下周議息會議前夕表現審慎，三大指數收市基本持平。

 

　　道指收市跌31.96點，或0.07%，報47850.94點；標普500指數升7.4點，或0.11%，報6857.12點；納指升51.04點，或0.22%，報23505.14點。

 

　　美國勞工部公布最新就業數據，截至11月29日止當周，新領失業救濟人數降至19.1萬人，按周大減2.7萬人，優於市場預期的22萬人，並創下2022年9月以來的最低水平。　​

 

　　但另一方面，就業諮詢公司Challenger, Gray & Christmas的報告指出，美國企業11月宣布的裁員人數推動今年累計裁員總數突破100萬人大關，全年累計達117萬人，按年激增54%。​

 

　　特斯拉(US.TSLA)升1.7%，英偉達(US.NVDA)升2.2%，Meta(US.META)升3.4%，蘋果(US.AAPL)升%，微軟(US.MSFT)升0.7%。

 

日央加息預期升，美元受壓

 

　　美匯指數表現反覆，整體走勢偏軟，日內報99.06點，升幅約0.2%，美元近期持續弱勢。​

 

　　受日本央行加息預期升溫及行長植田和男的鷹派言論影響，日圓匯價顯著轉強。美元兌日圓一度跌破155關口，一度低見154.5水平，日內報155.1，下跌0.07%。歐元兌美元震盪上落，日內報1.1642，下跌約0.2%。​

 

　　國際金價呈現高位震盪格局，市場觀望氣氛濃厚，現貨黃金日內報4207美元，微升約0.1%。紐約期金表現稍強，上漲0.2%，報每盎司4240美元。

 

　　烏克蘭針對俄羅斯能源設施的襲擊再度升級，地緣政治風險增加，支持油價低位回穩。紐約期油價格回升至每桶59.71美元，日內升幅約1.3%；布蘭特期油則報每桶63.33美元，升約1.1%。

撰文：經濟通國金組

【樂本健11月限時優惠！】 憑獨家優惠碼【ETN2511】，購物滿$500即送免費禮品► 了解詳情

返回財經熱話

相關資料 - 

異動股

異動股

01801

信達生物

90.750

異動股

09929

澳達控股

0.480

異動股

00981

中芯國際

68.950

更多財經熱話

延伸閱讀

緊貼市況
異動股
  • 09929 澳達控股
  • 0.495
  • 00981 中芯國際
  • 69.050
  • 00241 阿里健康
  • 5.430
  • 02269 藥明生物
  • 32.760
  • 03808 中國重汽
  • 29.940
股份推介
  • 00883 中國海洋石油
  • 22.000
  • 目標︰$23.30
  • 02588 中銀航空租賃
  • 73.600
  • 目標︰$80.00
  • 03993 洛陽鉬業
  • 18.490
  • 目標︰$20.00
  • 02153 達豐設備
  • 1.000
  • 目標︰--
  • 01928 金沙中國有限公司
  • 21.160
  • 目標︰$25.00
人氣股
  • 01810 小米集團－Ｗ
  • 42.240
  • 00700 騰訊控股
  • 607.000
  • 09988 阿里巴巴－Ｗ
  • 153.200
  • 00388 香港交易所
  • 402.400
  • 03690 美團－Ｗ
  • 96.900
報章貼士
  • 00762 中國聯通
  • 8.880
  • 目標︰$10.00
  • 02858 易鑫集團
  • 2.550
  • 目標︰$3.30
  • 00241 阿里健康
  • 5.430
  • 目標︰$6.70
熱炒概念股
即時重點新聞

05/12/2025 09:23  恒指低開102點報25833穿10天線，創科實業領跌，科技股低開

05/12/2025 09:20  《新股掛牌》天域半導體首掛開市狂插三成半每手蝕足千元，超購僅約60倍

05/12/2025 08:46  【宏福苑大火】地產建設商會最快今日開會，商討是否工地全面禁煙

05/12/2025 09:37  《異動股》趣致集團飆9%，與迪拜統治家族訂戰略合作推進AI娛樂項目

05/12/2025 09:04  《盤前攻略》美股反覆走軟，恒指夜期黑期齊跌恒指未明朗

05/12/2025 07:52  【北水炒Ｄ乜】淨流入１４﹒８億元，買盈富基金沽騰訊

05/12/2025 08:47  【大行炒Ｄ乜】大摩升平保目標近三成，中銀削多隻蘋概股目標

05/12/2025 09:35  《財資快訊》美電軟報７﹒７８２９，一個月拆息上日報３﹒０３％

專題透視
人氣文章

新聞>財經熱話

美國議息| 聯儲局「潛在」新主席哈塞特：下周會降息0.25厘新文章
人氣文章

新聞>財經熱話

盤前攻略 | 美股反覆走軟 恒指夜期黑期齊跌恒指未明朗新文章
人氣文章

新聞>今日焦點股

今日焦點股 | 市監局發布《外賣平台服務管理基本要求》推薦性國家標準新文章
品味生活
生活
人氣文章

智叻生活．Ada Chow

宏福苑火災慘劇｜逾百人罹難，社區援助、心理健康與重建希望
人氣文章

魅遊澳門．macau.d

澳門同益百花魁醬園 百年歲月醞釀的古法工藝新文章
人氣文章

娛樂

金獅大賞｜劉青雲封首屆影帝，《爸爸》奪5獎，《破‧地獄》最佳電影
DIVA CHANNEL
人氣文章

Beauty Feature

追夢不設年齡限制！從全職媽媽到自家美容院，註冊香薰治療師Peggy Wong：「大膽一點，你看到的風景會更加大」
人氣文章

香港‧寶‧藏．Alex Lai

「楮墨延香 — 衍陽法師書畫展」：體會心性的美善與生死的從容
人氣文章

Beauty Feature

開箱 Diptyque 聖誕倒數月曆：走進貓咪童話世界！冬日限定冷杉蠟燭、香氛護手霜，經典髮香噴霧！
健康好人生 Health Channel
人氣文章
保暖底衫｜著錯HEATTECH愈著愈凍？UNIQLO官方公開正確保暖穿法 1
人氣文章
宏福苑大火 │ 菲傭與3個月少主同獲救，菲律賓勞工署讚揚其守護嬰兒精神新文章
人氣文章
癌症成因｜本港每日97人確診，醫生揭11個生活習慣恐致癌
備註： 本地指數之報價為即時更新，資料更新時間為 05/12/2025 10:12
中國指數之報價為即時更新，資料更新時間為 05/12/2025 10:12
期指之報價為即時更新，資料更新時間為 05/12/2025 10:12
緊貼市況之報價延遲最少15分鐘，資料更新時間為 05/12/2025 09:55
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
放大顯示
精選影片
最新專題
More
人氣文章財經熱話05/12/2025
美國議息| 聯儲局「潛在」新主席哈塞特：下周會降息0.25厘
人氣文章
財經新聞
評論
專題
  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生
產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

etnet初心不變 風雨無阻 與你並肩投資路，立即加入成為etnet YouTube頻道會員！

獨家優惠【etnet x 環球海產】 用戶專享全場95折，特價貨品更可折上折，立即選購五星級酒店御用海鮮！

樂本健 x etnet健康網購 | 購物滿額即送免費禮品

與那國島陷阱——日本向中國拋出的戰爭誘餌

04/12/2025 16:33

大國博弈

定期存款 | PAObank新客一個月港元定存享18厘爆息優...

03/12/2025 16:31

貨幣攻略

關稅戰 | 美高院3名保守派大法官質疑關稅合法性，特朗普如敗...

06/11/2025 09:52

關稅戰

說說心理話

Watch Trends 2025

北上食買玩

Wonder in Art

理財秘笈

山今養生智慧

輕鬆護老

照顧者 情緒健康

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯黃金
bitcoin 加密貨幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金
attraction 香港好去處
voting 投票區