美股 | 美國新領失業救濟創三年新低，利率走向難料美股膠著

周四（4日）出爐的美國新領失業救濟創三年新低，顯示勞動力市場依然強韌，為聯儲局的利率路徑增添變數。美股在聯儲局下周議息會議前夕表現審慎，三大指數收市基本持平。

道指收市跌31.96點，或0.07%，報47850.94點；標普500指數升7.4點，或0.11%，報6857.12點；納指升51.04點，或0.22%，報23505.14點。

美國勞工部公布最新就業數據，截至11月29日止當周，新領失業救濟人數降至19.1萬人，按周大減2.7萬人，優於市場預期的22萬人，並創下2022年9月以來的最低水平。 ​

但另一方面，就業諮詢公司Challenger, Gray & Christmas的報告指出，美國企業11月宣布的裁員人數推動今年累計裁員總數突破100萬人大關，全年累計達117萬人，按年激增54%。​

特斯拉(US.TSLA)升1.7%，英偉達(US.NVDA)升2.2%，Meta(US.META)升3.4%，蘋果(US.AAPL)升%，微軟(US.MSFT)升0.7%。

日央加息預期升，美元受壓

美匯指數表現反覆，整體走勢偏軟，日內報99.06點，升幅約0.2%，美元近期持續弱勢。​

受日本央行加息預期升溫及行長植田和男的鷹派言論影響，日圓匯價顯著轉強。美元兌日圓一度跌破155關口，一度低見154.5水平，日內報155.1，下跌0.07%。歐元兌美元震盪上落，日內報1.1642，下跌約0.2%。​

國際金價呈現高位震盪格局，市場觀望氣氛濃厚，現貨黃金日內報4207美元，微升約0.1%。紐約期金表現稍強，上漲0.2%，報每盎司4240美元。

烏克蘭針對俄羅斯能源設施的襲擊再度升級，地緣政治風險增加，支持油價低位回穩。紐約期油價格回升至每桶59.71美元，日內升幅約1.3%；布蘭特期油則報每桶63.33美元，升約1.1%。

撰文：經濟通國金組

