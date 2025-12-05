  • 會員
神州經脈 | 滬指連漲兩周，中法元首成都交流，三大外賣平台執行新國標

05/12/2025

　　滬深股市今日（5日）集體高收，滬綜指升0.7%收報3902.81點，重返3900關，指數本周升0.37%，連漲兩周累計1.77%；深成指揚1.08%，創業板指漲1.36%。兩市全日成交額近1.73萬億元（人民幣．下同），較上個交易日放量1758億元或11%。

 

神州經脈 | 滬指連漲兩周，中法元首成都交流，三大外賣平台執行新國標

國家主席習近平今日在四川省成都市都江堰同法國總統馬克龍進行友好交流。（新華社圖片）

　　

　　人民幣兌一美元即期匯率（CNY）今日收報7.0706，較上個交易日4時30分收盤價小跌16點子，兩連跌。今日人民幣兌一美元中間價報7.0749，較上個交易日跌16點子，止兩連升。

 

今日新聞精選

 

1. 法國總統馬克龍周三起（3日）一連三天對中國進行國事訪問，4日與國家主席習近平會談後，當晚從北京轉抵四川成都。習近平和馬克龍今日還在成都市都江堰進行友好交流，雙方一致同意保持密切溝通，共同推動中法全面戰略夥伴關係不斷向前發展。另外，官媒今日發布中法雙方就加強全球治理、合作應對全球氣候和環境挑戰、持續推進和平利用核能領域合作、農業和食品交流與合作、烏克蘭局勢和巴勒斯坦局勢發表的聯合聲明。

 

2. 法國總統馬克龍訪華期間，中法雙方一致同意開展新一輪大熊貓保護合作。中國野生動物保護協會昨晚宣布，與法國博瓦勒動物園簽署延續大熊貓保護國際合作意向書，新一對大熊貓計劃於2027年落戶法國博瓦勒動物園，合作期限為10年。雙方並同意保持密切溝通，按照大熊貓保護國際合作要求和技術標準，推進延續合作協議盡早正式簽署。

 

3. 此前據外媒報道，美國超威半導體(AMD)行政總裁表示，已準備好向美國政府繳納15%的稅款，以向中國出口MI308芯片。關於中方是否準備購買此款芯片，中國外交部發言人林劍今日在例行記者會上回應稱，中方已經多次表明了在美國輸華芯片問題上的立場，希望美方以實際行動維護全球產供鏈的穩定暢通。至於具體情況建議向中方的主管部門詢問。

 

4. 據《彭博》報道，中國對地方政府舉債的治理整頓，迫使即使是一些最富裕省份的國有實體也不得不轉向成本高昂的非銀行貸款機構獲取資金，這種借貸標誌著中國的影子銀行市場捲土重來。自9月以來，包括山東在內多個省份的地方政府旗下產業投資機構和融資平台，已累計從信託公司和租賃公司借款數十億美元。貸款收取的利率為8%或更高，是在債券市場融資成本的三倍有多。

 

5. 今日，阿里巴巴旗下淘寶閃購、美團、京東三大外賣平台相繼發布聲明，宣布自願執行市場監管總局近日實施的《外賣平台服務管理基本要求》(GB/T 46862-2025)推薦性國家標準。三大平台在聲明中稱，把標準要求系統融入平台運營管理和服務流程之中，持續優化平台規則，提高商戶與配送員服務管理水平，提升消費者體驗，保障配送員、消費者和商戶各方權益。新規涉及商戶管理、價格行為、配送員權益保障、消費者權益保護，以及投訴、申訴及處置等要求。

 

6. 據《上海證券報》今日下午引述知情人士報道，金力永磁、中科三環、寧波韻升已獲得稀土永磁通用出口許可證。有業內人士表示，通用許可證的應用將簡化稀土永磁企業出口流程，加快交付速度，利於稀土永磁行業下游需求恢復。中國商務部新聞發言人何亞東昨（4日）表示，中國政府依法依規開展稀土相關物項出口管制工作，只要是用於民用用途的、合規的出口申請，中國政府都及時予以了批准。

 

7. 豆包手機助手團隊今日發布《關於調整AI操作手機能力的說明》。其中指出，進一步限制金融類應用的使用：銀行、互聯網支付等金融場景，直接關聯用戶的資金安全。同時，限制部分遊戲類使用場景：部分遊戲場景涉及到競技排名，為保證公平，暫時下線部分遊戲場景的AI使用能力。字節豆包周一（1日）發布豆包手機助手技術預覽版，並與中興通訊合作，首發搭載於工程樣機中興nubia M153。

 

8. 比亞迪今日在深圳坪山舉行臨時股東大會。會上，比亞迪董事長兼總裁王傳福表示，今年比亞迪國內市場銷量出現下滑，一方面由於比亞迪當前技術領先度不及前幾年，技術成果的市場驚艷度有所下降，疊加行業同質化特徵漸顯。另一方面，低溫充電速度慢等用戶需求痛點，也亟待通過技術突破予以解決。王傳福稱，「後面還有重磅技術發布，但目前不方便透露」。

 

撰文：經濟通中國組

 

中國故事

相關資料 

A股

滬深300指數

4,584.54

最大成交額股票

深300308

中際旭創 #

537.050

  • 道瓊斯工業平均指數
    升 47,954.99
    +104.05 (+0.217%)
  • 標準普爾500指數
    升 6,870.40
    +13.28 (+0.194%)
  • 納斯達克綜合指數
    升 23,578.13
    +72.99 (+0.311%)
精選預託證券 More
02318 中國平安
按盤價(HKD)︰升60.372
變動率︰+7.113%
較港股︰-0.13%
00688 中國海外發展
按盤價(HKD)︰升13.297
變動率︰+4.437%
較港股︰+0.89%
00001 長和
按盤價(HKD)︰跌55.818
變動率︰-2.316%
較港股︰-0.50%
00003 香港中華煤氣
按盤價(HKD)︰跌7.053
變動率︰-8.485%
較港股︰-1.77%
精選中資美股 More
BIDU 百度
按盤價(USD)︰升125.660
變動率︰+5.846%
GDS 萬國數據
按盤價(USD)︰升35.210
變動率︰+4.233%
ZTO 中通快遞
按盤價(USD)︰升21.680
變動率︰+3.189%
IQ 愛奇藝
按盤價(USD)︰升2.090
變動率︰+2.451%
精選美股 More
MRNA
Moderna
按盤價(USD)︰升27.700
變動率︰+8.670%
CRM
賽富時
按盤價(USD)︰升260.570
變動率︰+5.298%
ABNB
愛彼迎
按盤價(USD)︰升124.320
變動率︰+2.897%
BP
英國石油
按盤價(USD)︰跌35.830
變動率︰-3.760%
緊貼市況
異動股
  • 01380 中國金石
  • 0.670
  • 02477 經緯天地
  • 13.040
  • 03692 翰森製藥
  • 41.940
  • 01792 CMON
  • 0.059
  • 02587 健康之路
  • 4.860
股份推介
  • 01050 嘉利國際
  • 2.800
  • 目標︰$4.00
  • 00883 中國海洋石油
  • 22.080
  • 目標︰$23.30
  • 02588 中銀航空租賃
  • 72.750
  • 目標︰$80.00
  • 03993 洛陽鉬業
  • 19.000
  • 目標︰$20.00
  • 02153 達豐設備
  • 0.990
  • 目標︰--
人氣股
  • 01810 小米集團－Ｗ
  • 42.780
  • 09988 阿里巴巴－Ｗ
  • 155.000
  • 00700 騰訊控股
  • 610.000
  • 01024 快手－Ｗ
  • 69.200
  • 02318 中國平安
  • 60.450
報章貼士
  • 00762 中國聯通
  • 8.890
  • 目標︰$10.00
  • 02858 易鑫集團
  • 2.550
  • 目標︰$3.30
  • 00241 阿里健康
  • 5.440
  • 目標︰$6.70
熱炒概念股
