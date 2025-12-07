港股 | 蕭猷華：12月會出現「聖誕行情」嗎？

《套期保值》上周，港股在窄幅波動中整理，恒生指數全周波幅僅為615點，最終上升227點。同時，A股則呈現紮實的回穩走勢，板塊輪動明顯，但上漲的力度還未完全提振。市場等待中央月底的經濟工作會議和支持經濟措施，預期上證綜合指數突破4000點只是時間問題，投資者應保持耐心待漲。

美國方面，上周公布的「小非農」數據顯示ADP私企就業情況按周減少了3.2萬人，創下2023年4月以來最差表現，反映出美國勞工市場嚴峻的形勢，另一方面，PCE物價指數也表明美國通脹受到控制，因此本周聯儲局減息四分之一厘已無疑問。此外，現任白宮國家經濟委員會主任哈塞特(Kevin Hassett)，成為下任聯儲局主席的熱門人選。特朗普在其兩屆總統任期內，他曾任白宮經濟顧問團隊要職，可見特朗普對其的高度信任。市場普遍預期，哈塞特會把特朗普的大幅減息理念帶入聯儲局。

今年出現「聖誕行情」的機會相當高 (Shutterstock)

踏入年底，市場上常常會提到「聖誕行情(Santa Claus Rally)」一詞，所謂「聖誕行情」，是指每年最後五個交易日和明年前兩個交易日，在這段期間，歷史上標普500有八成機會出現上漲。隨著預期中央經濟工作小組很可能將明年GDP增長目標定為5%，加上美國持續的寬鬆貨幣政策，12月出現「聖誕行情」的機會相當高。

信誠證券投資服務董事 蕭猷華

