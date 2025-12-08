Netflix | FOCUS | 「阿爾巴尼亞軍隊」購百年片廠，暗觸侵侵私心

超人、魔戒、蝙蝠俠；哈利波特、黑客帝國、權力遊戲……華納兄弟（Warner Bros。）的經典IP，或許很快即可低至每月7.99美元/73港幣在家任睇。90年代以租賃DVD起家的串流平台奈飛（Netflix），豪擲827億美元收購百年片廠，震驚荷里活，背後直指核心內容和生態閉環。

用戶時長攻防，內容算法合圍

「時間就是金錢」，昔日深圳特區的成功之道，對串流平台、社交媒體同樣適用。皆因用戶停留時長愈久，就意味更多的廣告收入、更高的ARPU；而要實現這一切，既視乎內容、也取決算法。

盡管紙牌屋、王冠、魷魚遊戲、三體等原創劇集風靡全球，但奈飛仍需更多經典IP。

盡管紙牌屋、王冠、魷魚遊戲、三體等原創劇集風靡全球，但奈飛於全美電視螢幕份額佔比9.4%，仍落後Youtube的13%，更遑論同為串流平台的HBO、Disney+以白蓮花大飯店、暴風圈等爆款虎視眈眈。為頂級內容扭盡六壬，除了擴展至體育直播（如美式足球NFL）、真人秀（如哈里梅根夫婦）、播客（如牽手Spotify），將華納兄弟及旗下HBO的經典IP納入囊中，對奈飛的「娛樂全世界」使命至關重要。

債務壓頂，賣盤昔日嘲笑對象

至於華納兄弟，票房收入首9月已突破40億美元，創疫情後最高紀錄，10月上映的「一戰再戰（One Battle After Another）」，票房亦突破2億美元，何解甘心賣盤？尤其是前執行長貝克斯（Jeff Bewkes）2015年曾挖苦奈飛為「阿爾巴尼亞軍隊能征服世界嗎？我不這麼認為。」

華納兄弟票房收入首9月已突破40億美元，但總債務高達345億美元。

一言以蔽之，即是債務壓力，截至三季度末，其總債務高達345億美元，而手上現金僅43億美元。今次以每股27.75美元賣盤予奈飛，華納兄弟既能兌現720億美元股權價值，還能甩鍋大量債務，難怪隔夜股價大升逾6%。相反，奈飛則要以103億美元現金儲備、117億美元奈飛股票，以及向華爾街舉貸590億美元，以完成潛在收購。

似曾相識，敘事權成核心資產

是否似曾相識？如同馬斯克2022年向華爾街舉貸130億美元以440億美元收購推特，奈飛今次「燒錢」式收購，亦是旨在掌控從內容製作、分發、推送的生態閉環，簡單說，就是決定全球4.5億串流訂閱用戶「看甚麼」。

奈飛曾串流跟特朗普有關的影片，例如「The Apprentice」，被特朗普斥為惡意誹謗。

鑒於此，不難理解特朗普最新發聲指，此交易「可能會有問題」。在此之前，共和黨的金主之一、擁有派拉蒙影業的艾里森家族亦試圖以600億美元收購華納兄弟。值得一提的是，奈飛過往曾串流跟特朗普有關的影片，例如「The Apprentice」，被特朗普斥為惡意誹謗。從此角度看，與其說交易觸發荷里活的壟斷噩夢，不如說是美國故事敘事權新的王冠之爭。

撰文:金子安

